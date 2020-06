Oroscopo Paolo Fox di martedì 2 giugno 2020/ Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Pubblicità

Analisi oroscopo Paolo Fox oggi 2 giugno 2020

Ecco per l’oroscopo di Paolo Fox il Sagittario: Il nervosismo continua a farsi sentire: nonostante il periodo non sembri essere particolarmente sfavorevole, le tensioni degli ultimi tempi invitano a ritrovare un po’ di tranquillità.

Oroscopo Capricorno – Capricorno: Sarebbe bene riuscire a lasciar passare le giornate di oggi e domani senza pensare troppo alle questioni che non vanno: anziché cercare di agire ad ogni costo sarebbe meglio fermarsi a riflettere in attesa che la buona posizione di Marte offra qualche buona occasione per affrontarle.

Oroscopo Acquario – Acquario: La tendenza a vivere tra le nuvole potrebbe portare ad affrontare la realtà con un po’ troppa leggerezza, dando origine a situazioni un po’ pesanti. Sarebbe meglio evitare di imbarcarsi in situazioni di cui non si è convinti, cercando di imporsi un po’ di rigore e qualche attenzione in più alla propria condizione fisica.

Oroscopo Pesci – Pesci: La presenza di Marte e della Luna in buon aspetto promette relazioni interessanti e coinvolgenti, anche grazie ad alcune preziose intuizioni. Giornate buone per recuperare un sentimento in previsione di due mesi particolarmente intensi.



© RIPRODUZIONE RISERVATA