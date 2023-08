Oroscopo Paolo Fox di oggi 1 agosto 2023/ Cielo positivo per l’Ariete e il Toro ha la Luna dissonante

Oroscopo Paolo Fox: cielo migliore per l’Ariete, il Toro ha la Luna dissonante

Ariete, questo è un cielo di forza, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox. Il Sole è attivo e Venere è molto interessante e quello che nasce in questo periodo è importante e utile anche per il futuro. Ecco perché non bisogna perdere di vista le novità! Anche se hai avuto un problema, puoi riuscire a superarlo: dal punto di vista delle amicizie, dei contatti e delle protezioni, è un cielo decisamente migliore.

Toro, i pensieri che sono in corso da giugno riguardano questioni economiche e proprietà, ma anche piccoli dettagli da sanare, per quanto riguarda il lavoro. Situazioni che non hai mai definito devono essere, in qualche modo, chiarite, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox.Tutta questa situazione astrologica potrebbe diventare un po’ conflittuale per i sentimenti: attenzione a questa Luna dissonante che, proprio oggi, potrebbe portare qualche livore di troppo. Bene mettere a posto questioni riguardanti la casa.

Oroscopo Paolo Fox: rallentamenti nel lavoro e cielo ottimo in amore per i Gemelli, qualcuno del Cancro tornerà dalla famiglia d’origine

Gemelli, hai buone stelle dalla tua parte e l’Oroscopo di Paolo Fox ritiene che questo cielo sia migliore più per l’amore che per il resto. Bisogna cercare di aprire il proprio cuore e capire se è possibile recuperare una passione: chi deve affrontare cambiamenti di vita o novità ora è più coraggioso. Rallentamenti nel lavoro e anche nella concezione di alcuni permessi: se devi avere delle somme, c’è chi fa orecchie da mercante.

Cancro, questo periodo è un po’ agitato, ma solo perché c’è stata una chiusura o forse, in questi giorni, devi anche pensare a delle novità che riguardano il lavoro. L’Oroscopo di Paolo Fox ritiene che si può parlare di un luglio faticoso, ma di un agosto con delle novità in più e, dal 15, molte situazioni saranno più definite. Chi può si riavvicinerà alla famiglia di nascita, ma c’è da mettere a posto anche un contenzioso con i fratelli o con i parenti.











