Oroscopo Paolo Fox di oggi 1 agosto 2023/ Scelte importanti per il Capricorno e i Pesci

Oroscopo Paolo Fox: ritardi per il Sagittario, scelte importanti per il Capricorno

Sagittario, chi ha un’attività in proprio e vuole portare avanti dei progetti noterà dei rallentamenti oppure è probabile che prima di una certa data non si possa realizzare qualcosa che si ha in mente: l’idea c’è, la volontà pure, però alcune persone di riferimento non sono disponibili. Tuttavia questo periodo è molto bello per le relazioni, ricorda l’Oroscopo di Paolo Fox, e quindi chi non ha una storia la può cercare.

Capricorno, questo è un anno in cui farai delle scelte importanti (forse le hai già fatte) e possono riguardare tutte le sfere della tua vita. Ci sarà un ritorno al passato, ma in maniera positiva: chi ha lavorato, fatto pratica ed esperienza nel passato, adesso finalmente potrà mettere in pratica ciò che sa. L’amore è da curare meglio, perché a volte pensi un po’ di più alle questioni di carattere pratico, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.

Acquario, bisogna riflettere bene sulle finanze, perché Giove dissonante non permette di spendere molto. L’Oroscopo di Paolo Fox ricorda che l’Acquario è anche un segno che vive di utopie, però adesso bisogna stare con i piedi per terra, perché altrimenti si rischia di perdere colpi e, soprattutto, di lasciarsi andare a qualche illusione. La data di progetti o collaborazioni è sempre in ritardo. Attenzione alle parole, soprattutto in amore: quelle di troppo vanno evitate.

Pesci, due giornate interessanti, con la consapevolezza che, entro la seconda parte di agosto, dovrai fare delle scelte utili per il tuo futuro. L’Oroscopo di Paolo Fox chiede ai nativi del segno di non rischiare: questo è un segno che solitamente è attento ai particolari, però passa dei periodi in cui è assolutamente prudente e altri in cui è assolutamente “incosciente”. Dal momento che sono in arrivo delle opposizioni planetarie, non sarebbe opportuno che alcuni progetti fossero vissuti con troppa enfasi o, al contrario, con superficialità. Bisogna rimettersi in gioco, certamente, ma in maniera positiva. I legami sentimentali che vanno avanti da tempo devono essere confermati: con alcuni segni, come il Capricorno e il Toro, si può costruire qualcosa di più. A breve, l’opposizione di Mercurio vi renderà polemici nei rapporti di lavoro e nei legami affettivi: sarebbe un peccato interferire con questo cielo che comunque ha sempre un ottimo transito di Saturno nel segno.

