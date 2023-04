Oroscopo Paolo Fox di oggi 1 aprile 2023/ Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Non è un pesce d’aprile, ma l’Oroscopo di Paolo Fox, che non scherza affatto, da Radio LatteMiele, con le previsioni per oggi, sabato 1 aprile 2023. Il calendario delle effemeridi vede Sole e Luna in trigono tra loro: un aspetto ottimo! Il Sole è in Ariete (come Mercurio e Giove) e la Luna è in Leone. Vediamo come inizia il weekend per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

GRIGLIA DI PARTENZA MOTOGP/ Alex Marquez in pole position, tris Ducati! GP Argentina

Oroscopo Paolo Fox: focus sui rapporti per il Leone, la Vergine è più sicura di sé

Leone, la Luna nel segno, il Sole in buon aspetto: questa è una giornata che permette di fare qualcosa di più. Il rapporto con gli altri è il tema che tornerà più volte nei tuoi pensieri, nel corso di questo mese di aprile. A volte sarai portato a recriminare, a volte a mandare tutti a quel paese e certo che lo spirito critico non va “in parcheggio”. In questo momento però, in amore, potresti anche essere troppo risoluto, avverte l’Oroscopo Paolo Fox.

DIRETTA MOTOGP/ Gp Argentina 2023 video streaming: un altro Márquez in pole position!

Vergine, un fine settimana dalla tua parte con una tendenza al miglioramento domenica. Anche tu sei tra i segni che stanno aspettando il famoso maggio liberatore. Rispetto agli inizi di marzo, adesso sembri più consapevole delle tue capacità, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox. Se prima ti spaventava un po’ tutto quello che stava accadendo, adesso hai capito che hai la forza necessaria per tirare avanti. D’altronde, questo è un periodo in cui potrai fare di più, anche in amore: certezze che tornano e buone novità, con Venere in buon aspetto.

Oroscopo Paolo Fox: la Bilancia dovrebbe evitare rivendicazioni, lo Scorpione è un po’ sotto stress

Bilancia, non è facile ritornare a uno stato di quiete che vorresti raggiungere. Ovviamente ci sarebbe un discorso diverso da fare per ogni persona, dice l’Oroscopo di Paolo Fox: chi ha avuto una separazione, chi ha avuto un’incomprensione e l’amore, ultimamente, è stato schiacciato da troppe responsabilità. Anche chi ha una nuova storia vorrebbe maggiori certezze. Se c’è ancora qualche crisi in atto, bisogna evitare rivendicazioni e cercare di non chiedere all’altro quello che non può dare.

Diretta Formula 1/ Qualifiche: pole position a Verstappen, Ferrari flop! GP Australia

Scorpione, questa giornata vive di piccole indecisioni e poi quando ti senti un po’ sottoposto a stress, inevitabilmente, scarichi, sulle persone che stanno intorno, qualche dubbio. È anche possibile che, ultimamente, ci sia stato un problema di famiglia da risolvere. Se devi fare una richiesta di lavoro, bisogna muoversi entro metà maggio: non è detto che tu abbia a che fare con una persona accondiscendente. Forse alcune cose che chiedi non sono possibili oppure c’è un cambiamento in corso che non puoi fermare. Gli esami fanno paura solo a chi non è preparato: quindi non temere, incoraggia l’Oroscopo di Paolo Fox.

© RIPRODUZIONE RISERVATA