Oroscopo Paolo Fox di oggi 1 aprile 2024/ Ariete, Leone, Sagittario, Cancro, Scorpione e Pesci

L’Ariete inaugura un mese dal cielo eccellente, il Leone vince tutto

Ariete, questo aprile sarà un mese di grande vigore per l’Ariete che può affrontare grandi sfide. Questi primi giorni sono caratterizzati da una grande capacità di agire e di chiudere anche con questioni che non meritano più di essere portate avanti. Anche le persone separate ora possono vivere emozioni nuove, al netto della diffidenza verso si sentimenti, sottolinea l’Oroscopo di Paolo Fox di oggi 1 aprile 2024.

Leone, per fortuna Venere è uscita dall’opposizione, tuttavia non ti incaponire in situazione amorose che ormai si sono concluse, solo per orgoglio. Ci sono stati problemi familiari e qualcuno ha anche vissuto un dispiacere, tuttavia la tua resilienza ti ha consentito di andare avanti bene. Per il lavoro, le prime due settimane del nuovo mese sono molto promettenti e anche le sfide possono essere vinte senza troppe difficoltà, prevede l’Oroscopo di Paolo Fox.

È in arrivo Venere per il Sagittario e il Cancro parte male con aprile, ma finisce bene. Il punto dell’Oroscopo di Paolo Fox di oggi 1 aprile 2024

Sagittario, Venere è alle porte: dal 5 aprile sarà favorevole in tutti i settori, dalle amicizie al lavoro. I nuovi contatti possono essere molto promettenti. Se certe cose hanno stancato, l’Oroscopo di Paolo Fox ti ricorda che hai una scadenza: entro la fine di maggio devi fare delle scelte che successivamente sarebbero molto complesse da mettere in atto. L’amore ti desidera!

Cancro, questo mese inizia in maniera confusa, ma dopo il 16 tutto andrà al posto giusto! Se al momento c’è qualche criticità nei sentimenti o nella professione, questa si protrarrà per un po’ di tempo, tuttavia ciò che conta è uscirne con un successo e l‘Oroscopo di Paolo Fox di oggi 1 aprile 2024 promette che sarà così.

Lo Scorpione sia più leggero e i Pesci escono da una Pasqua un po’ pesante

Scorpione, andare troppo a fondo delle sensazioni e dei sentimenti è una cosa bella, ma può anche far stare male. Spesso di rimproveri di essere esageratamente profondo, quando ci sono persone che vivono alla giornata e che sorvolano su tante cose, mentre tu prendi tutto molto seriamente, soprattutto in amore: va bene, perché denota una grande sensibilità, ma a volte diventa pesante. A proposito di sentimenti, attenzione se hai a che fare con un Leone o con un Toro, avverte l’Oroscopo di Paolo Fox.

Pesci, ci sono diatribe che riguardano i soldi, in campo lavorativo. Da domani avrai le idee più chiare: ci saranno dei rinnovi. Non crogiolarti nella malinconia e non vedere solo i lati negativi di una relazione, se va avanti da tempo. Maggio sarà un mese molto importante: adesso è il momento giusto per impostare ciò che ti darà soddisfazione più avanti. Evita di far troppo tardi e, anche se è Pasquetta, non esagerare con gli stravizi, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox di oggi 1 aprile 2024.

