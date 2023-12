Oroscopo Paolo Fox di oggi 1 dicembre 2023/ Gemelli sotto pressione e il Cancro migliora di giorno in giorno

Oroscopo Paolo Fox: il trigono del Sole favorisce l’Ariete, giornata d’amore per il Toro

Ariete, gli ultimi giorni sono stati faticosi, ma questo è un cielo importante. Innanzitutto, continua il transito del Sole in trigono e questo è già un elemento di forza, poi guardiamo lontano, al 2024, che tanto lontano non è. In questo momento si possono anche recuperare rapporti familiari e sentimentali: dicembre vedrà un transito importante, quello di Venere, che finalmente non sarà più opposta. Chi è lontano da una persona non è detto che la recuperi, però si sentirà meglio, e chi invece tenterà un “aggancio” avrà di più, prevede l’Oroscopo di Paolo Fox.

Toro, questa è una giornata interessante: è un cielo da innamoramento che permette di vivere momenti intensi! Ecco perché l’Oroscopo di Paolo Fox invita i cuori solitari a darsi da fare e guardarsi attorno. Sempre con una certa prudenza però, perché, in generale, il mese di dicembre vedrà tutti i nativi del segno selezionare impegni e amori: è vero che ci sarà grande disponibilità, ma solo nei confronti di chi merita, perché tutti gli altri saranno scartati.

Gemelli, troppe opposizioni planetarie, qualche ostacolo e qualche avversità. Non è una situazione semplice, però la seconda parte di dicembre sarà migliore, promette l’Oroscopo di Paolo Fox. Le coppie che hanno resistito alla bufera di settembre vanno un po’ meglio, tuttavia motivi per essere tesi, in questi giorni, ce ne sono parecchi.

Cancro, settimana un po’ pesante fino ad oggi. Comunque, dal 4 dicembre, sarai tra i beneficiari di questo nuovo transito di Venere che parla di risposte ed emozioni, anticipa l’Oroscopo di Paolo Fox. Se ci sono stati momenti pesanti, si possono superare. Questa sera avrai la capacità di intuire le cose come stanno, anche in famiglia.

