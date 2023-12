Oroscopo Paolo Fox di oggi 1 dicembre 2023/ Venere sosta in Bilancia ancora per poco e passerà in Scorpione

Oroscopo Paolo Fox: il Leone riparte, la Vergine stia attenta ad alcuni segni

Leone, questo è un periodo da vincitori: Sole, Mercurio e Marte sono tutti con te! È possibile che tu stia vivendo una sfida e sappiamo che i Leone vogliono essere sempre tra i primi. Molto importante ora recuperare un progetto: c’è chi alla fine di novembre, finalmente, è partito con un’iniziativa che era stata bloccata agli inizi del mese. L’incontro con una persona può generare un misto tra amore e rivalsa, se riguarda il tuo passato, avverte l’Oroscopo di Paolo Fox.

Vergine, stelle molto impegnative che comportano anche un po’ di stress, soprattutto se non riesci a svicolare problemi e se non riesci a fare le cose che desideri, perché ogni giorno devi mettere a posto qualche problema che non crei necessariamente tu, ma gli altri. Attenzione ai rapporti con Cancro e Gemelli, mette in guardia l’Oroscopo di Paolo Fox. Importanti gli impegni del 2024.

Oroscopo Paolo Fox: ultimi stralci di Venere per la Bilancia, lo Scorpione si dia da fare in amore

Bilancia, con questo weekend si riparte e Venere è ancora, per poche ore, nel tuo segno zodiacale, segnala l’Oroscopo di Paolo Fox. Speriamo che le ultime tre o quattro settimane abbiano riportato in auge un sentimento o un’amicizia. Se avevi trascurato una persona, dovrai cercare di riavvicinarla. I cuori solitari devono guardarsi attorno immediatamente, perché le occasioni non mancheranno.

Scorpione, ampio spazio per i sentimenti, per i chiarimenti e Venere, nel corso del mese di dicembre, sarà anche in buon aspetto a Saturno. In questo periodo sei molto preso dal lavoro e probabilmente sei anche pronti a far presente le tue istanze: se c’è una persona che ha sbagliato, per esempio, sarai pronto a chiedere una punizione. Secondo l’Oroscopo di Paolo Fox ti senti giudice e arbitro di tante questioni che ti circondano. Se a settembre c’è stata incertezza su questioni professionali, ora si può recuperare. L’amore può essere importante e qui ci affidiamo al tuo buon senso, perché le stelle inclinano, ma non determinano: dal 4 ci sarà di più!

