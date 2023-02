Oroscopo Paolo Fox di oggi 1 febbraio 2023/ Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

L’Oroscopo di Paolo Fox di oggi, mercoledì 1 febbraio 2023, apre un nuovo mese di previsioni astrologiche, dalle frequenze di Radio LatteMiele. Come andrà la giornata per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci? Scopriamo chi sarà protagonista in amore e chi sul lavoro.

Oroscopo Paolo Fox: il Sagittario in amore vive qualche tensione, il Capricorno deve valutare bene chi lo circonda

Sagittario, qualche malumore riguarda la vita sentimentale, quindi anche se ci sono state delle complicazioni, delle situazioni poco felici, forse in questo momento sarebbe il caso di ritrovare un po’ di serenità. Comunque, dal 20 febbraio, tutto andrà molto meglio e il consiglio dell’Oroscopo di Paolo Fox è quello di rimandare alcune discussioni: il Sagittario soffre se ci si mostra, nei suoi confronti, troppo possessivi, troppo gelosi e, soprattutto in questo momento, è un segno che ha bisogno di libertà.

Capricorno, l’Oroscopo di Paolo Fox ha spiegato, nelle sue indicazioni generali sul 2023, che la prima parte dell’anno sarebbe stata migliore della seconda. In questo momento, il Capricorno vuole avere a disposizione persone stabili, persone di riferimento, serie, perché ha una grande voglia di successo e consensi: ecco perché inizierà a considerare tutti quelli che ha attorno in maniera anche un po’ diversa. Ci sono ancora delle piccole tensioni, con questo Giove nervoso, che bisogna gestire al meglio almeno entro aprile: forse delle prove da superare.

Oroscopo Paolo Fox: bene i sentimenti per l’Acquario pronto a cambiare qualcosa, i Pesci devono sfruttare questa bella Venere

Acquario, i sentimenti sono importanti e chissà che qualche Acquario adesso non viva anche una bella emozione. Bisogna prepararsi a voltare pagina, sprona l’Oroscopo di Paolo Fox, cosa che a un segno zodiacale come l’Acquario, sempre innovativo e rivoluzionario, piace parecchio. È importante, nei prossimi giorni, sentire forte l’esigenza di mettere ordine nella propria vita, perché a volte, per andare troppo di corsa, si lascia indietro qualcosa.

Pesci, questa Venere nel segno garantisce emozioni e l’Oroscopo di Paolo Fox ritiene che non si debba usare questo periodo migliore per vendicarsi di vecchi torti subiti: bisogna voltare pagina! La vendetta parte sempre dalla debolezza dell’animo che non è capace di sopportare qualche privazione, invece questa Venere dice: “Datti da fare, cerca di vivere meglio!”. Le intenzioni nate nel passato vanno dimenticate: sarete inarrestabili e potrete mettere un punto fermo nella situazione personale e professionale, soprattutto da marzo, quando Saturno sarà nel segno, promette l’Oroscopo di Paolo Fox.

