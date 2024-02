Oroscopo Paolo Fox di oggi 1 febbraio 2024/Il Toro ha un bel cielo e i Gemelli odiano la routine

Oroscopo Paolo Fox: momento pit-stop per l’Ariete, il Toro vince in amore o sul lavoro

Ariete, la concentrazione dei pianeti in un solo segno ti sta facendo vivere un momento di stallo in cui è necessario rivedere qualcosa in amore oppure sul lavoro. Dal 5 di febbraio le tensioni planetarie si faranno sentire molto meno, promette l’Oroscopo di Paolo Fox. Naturalmente servirà più tempo per i problemi annosi e più complicati, tuttavia si potrà cominciare a risolvere qualche dubbio.

Toro, questo è un cielo utile per amare o per accogliere un cambiamento, da effettuare entro il mese di maggio: Mercurio, Marte e Venere, insieme a Giove, sono molto favorevoli, sostiene l’Oroscopo di Paolo Fox. Ci sarà chi troverà un sentimento e chi potrà superare qualche ostacolo. Sul lavoro ci sono delle incertezze: per esempio quelli che hanno contratti in scadenza, vorrebbero che si rinnovassero, tuttavia non c’è ancora il via libera. Ci sono comunque nuove situazioni da manipolare con attenzione relative al vostro futuro lavorativo.

Gemelli, sono giorni dinamici questi. Nel lavoro ti annoia tutto ciò che è ripetitivo, ma non è soltanto un problema del periodo, ma anche di caratteristiche di un segno come il tuo che si stufa molto presto, anche in amore. Se c’è una storia che sta mostrando la corda, la pazienza non è proprio al top. I single potranno fare incontri speciali, prevede l’Oroscopo di Paolo Fox. Giornata più ottimista.

Cancro, è difficile essere sereni con queste opposizioni planetarie che causano nervosismo. Dal 13 febbraio, vedrai che le cose andranno meglio, anticipa l’Oroscopo di Paolo Fox. In questo momento, molti nativi del segno dicono tutto ciò che pensano senza filtri: da un lato questo è positivo, perché la sincerità è importante, tuttavia un po’ di diplomazia potrebbe farvi evitare discussioni.

