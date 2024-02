Oroscopo Paolo Fox di oggi 1 febbraio 2024/ L’amore litigarello piace al Sagittario, fertilità per i Pesci

Oroscopo Paolo Fox: il Sagittario vuol vederci chiaro, il Capricorno ha molti pianeti nel segno

Sagittario, è tornata la creatività! Hai un’idea interessante? Condividila con persone giuste: Toro e Leone possono essere segni positivi per te, mentre con Gemelli e Pesci ci sono sempre un po’ di batti e ribatti, ma il Sagittario è galvanizzato da rapporti che siano un po’ combattivi. Questo è anche un segno che ritiene la lontananza una cosa positiva in amore, perché ritiene che se non si sta sempre insieme, c’è molto di più da condividere e da dire. La famiglia è un punto cruciale del momento: forse ritieni che ci sia qualcosa di non chiaro, come una sorta di complotto alle tue spalle che ti è poi stato descritto come frutto del destino, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.

Capricorno, la tua determinazione e la forza di volontà ti premiano: è un cielo che presenta molti pianeti nel segno. C’è chi poi non riesce a fare tutto, ma questa è un’altra faccenda. In amore, colpi di fulmine in vista! Potresti trovare una persona molto intrigante. Chi lavora con provvigioni guadagnerà di più, prevede l’Oroscopo di Paolo Fox.

Acquario, la prima parte di oggi è più dinamica della seconda e, in generale, la prima parte di questo mese è importante, ma avrai di più dopo il 13 febbraio. Il momento è ottimo per l’amore e poi l’Acquario potrebbe voler vivere cose nuove. Tuttavia la solidità economica e le conferme di contratti non arriveranno prima di maggio, prevede l’Oroscopo di Paolo Fox.

Pesci, questo mese è interessante per le relazioni e lo sarà ancora di più marzo. Hai una predilezione particolare per i segni Capricorno, Cancro e Scorpione e spesso questi segni li hai in famiglia, anche se non li cerchi, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox. Con questo cielo così appassionato, le coppie consolidate possono progettare per il futuro, come per esempio avere un figlio. Novità positive in arrivo!

