Oroscopo Paolo Fox di oggi 1 febbraio 2024/ Leone e Vergine sono vincenti perché preparati

Oroscopo Paolo Fox: il Leone supera tutti, ottimo cielo di febbraio per la Vergine

Leone, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox questo segno ha raggiunto vette importanti, grazie alla sua proverbiale ambizione. Il Leone comunque, quando ha deciso di vincere sugli altri si prepara molto seriamente e non lascia nulla al caso. Il Sole in opposizione può portare delle contrarietà: per esempio, qualcuno che non vuole che tu faccia qualcosa. Difficilmente accetti i consigli degli altri, però con un po’ di impegno e saggezza è possibile trovare un compromesso accettabile.

Vergine, non esiste niente che possa nascere, se già non l’abbiamo in noi. L’Oroscopo di Paolo Fox spiega che l’astrologia consiglia i momenti migliori per spingere certe questioni, ma sempre in base alle nostre qualità individuali. Le buone idee sono vincenti e premiate già nella prima parte di questo nuovo mese!

Oroscopo Paolo Fox: i Bilancia arrabbiatissimi cambiano anche look, in amore lo Scorpione sia sincero

Bilancia, gli ultimi giorni di gennaio non sono stati facili: c’è anche chi si è arrabbiato molto e ora bisognerebbe cercare di placare gli animi. Qualche cruccio potrebbe darlo anche l’estetica: i Bilancia ci tengono molto e se, in questo periodo, ritengono che ci sia qualcosa che non va, potrebbero fare qualcosa per correggerlo. Il cielo è importante per i sentimenti, ma molto dipende dal partner che si ha: certi rapporti sono decisamente da rivedere, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.

Scorpione, nelle relazioni che presentano dei problemi sarebbe opportuno parlare chiaro. Sul lavoro invece, giugno darà molte soddisfazioni, perché Giove non sarà più opposto! Se devi richiedere qualcosa, aspetta, perché in questi giorni è meglio essere prudenti, per l’Oroscopo di Paolo Fox.











