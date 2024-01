Oroscopo Paolo Fox di oggi 1 gennaio 2024/ Riscossa per il Sagittario in amore, rivoluzione per l’Acquario

Oroscopo Paolo Fox: amore in primo piano per il Sagittario, il Capricorno ha subito un tradimento

Sagittario, il 2024 è l’anno della riscossa dal punto di vista sentimentale, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox, a maggior ragione se parliamo del tuo segno zodiacale: l’amore è importante per un segno come il tuo che vuole sempre viverlo intensamente, motivo per il quale hai la tendenza ad annoiarti e a cambiare strada, nel tempo. La persona che sta al tuo fianco deve seguire le tue ambizioni e non cadere nella routine. Il consiglio è di tenere sotto controllo le emozioni e di sfruttare un periodo buono come questo.

Capricorno, il Sole nel tuo segno ti conferisce una flessibilità maggiore nell’adattarti alle circostanze. È una fase in cui hai buoni progetti sottomano e il tuo spirito critico è più spiccato. Per natura, il Capricorno agisce solo quand’è sicuro di quello che fa ed è fondamentale che sia circondato da poche persone fidate. Quest’ultimo aspetto potrebbe essere la nota dolente perché, di recente, c’è stato qualcuno che ha tradito la tua fiducia, fatto che per te è davvero difficile da perdonare, sottolinea l’Oroscopo di Paolo Fox.

Acquario, sei in cerca di una novità che potrebbe entusiasmarti nell’ambito lavorativo. Il 2024 sarà un anno rivoluzionario, tanto che anche chi, per anni, ha svolto sempre le stesse mansioni, inaspettatamente potrebbe decidere di cambiare strada, dando il via a un nuovo progetto: questo sarà possibile vederlo soprattutto dopo giugno. Che sia per destino o per volontà personale, stiamo parlando di forti cambiamenti che porteranno certamente dei vantaggi. Il motivo è Giove che, per ora , è ancora contrario, ma da giugno in poi sarà favorevole e determinante in questo, assicura l’Oroscopo di Paolo Fox. I prossimi mesi richiederanno perciò molto coraggio!

Pesci, è importante recuperare i veri sentimenti in amore. Secondo le stelle dell’Oroscopo di Paolo Fox, dicembre 2023 è stato un mese di test che, in qualche caso ha portato anche a rotture o stop momentanei. Siamo quindi di frante a una situazione di forte cambiamento: non sarà semplice ottenere un riavvicinamento. Nel peggiore dei casi, se è avvenuta una separazione, i prossimi mesi ti aiuteranno a lenirne il disagio che ha provocato.











