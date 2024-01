Oroscopo Paolo Fox di oggi 1 gennaio 2024/ Toro e Gemelli spingano l’acceleratore nei primi mesi dell’anno

Oroscopo Paolo Fox: riscossa per l’Ariete, il Toro può risolvere in campo economico

Ariete, il cielo mostra una situazione di netto recupero. È però importante capire il punto di partenza. L’Oroscopo di Paolo Fox vi dice sempre di “non credere, ma di verificare”. Ciò che è verificabile ora è un chiaro desiderio di rivalsa, dal momento che gli ultimi anni sono stati decisamente impegnativi. Mercurio è favorevole e Venere è un segno amico: questo si traduce in una forza maggiore e in una più dinamica capacità di azione, soprattutto per chi ha un progetto da sviluppare!

Toro, focus critico su lavoro e finanze: ci sono già vantaggi da sfruttare, tuttavia non sono pochi coloro che devono appianare una situazione di tipo economico o legale. Giove nel segno invita a sfruttare la sua forza per risolvere tutte le questioni legate al denaro e alla legalità entro maggio, in quanto l’Oroscopo di Paolo Fox prevede che ci possano essere belle vittorie. Questo si applica soprattutto a quelle problematiche che riguardano accordi e intese.

Gemelli, tante sono le cose da sistemare: che tu possa finalmente vedere nascere qualcosa di bello in questo 2024, augura l’Oroscopo di Paolo Fox! L’aspetto sentimentale è quello che presenta le sfide più importanti: che siano grandi o piccole crisi, molti hanno delle questioni da sistemare, tassativamente entro maggio. Il consiglio è infatti quello di sfruttare al meglio la prima parte dell’anno: da giugno in poi, molte questioni saranno più complicate da affrontare.

Cancro, una settimana che parte con qualche perplessità. Il mese di gennaio è segnato dalle difficoltà nei rapporti con gli altri, tuttavia Saturno è favorevole, quindi c’è una capacità di affrontare screzi e controversie con un atteggiamento più costruttivo, rassicura l’Oroscopo di Paolo Fox. Piccole discussioni in casa. I rapporti amorosi devono essere chiariti e non sono ammesse ambiguità, in questo mese.

