Oroscopo Paolo Fox di oggi 1 giugno 2023/ Leone e Scorpione in agitazione sul lavoro

Le stelle dell’Oroscopo di Paolo Fox di oggi, giovedì 1 giugno 2023, tratto da Radio LatteMiele, aprono un nuovo mese con tante novità in arrivo, a cominciare da Venere in Leone fra pochi giorni. Vediamo le tendenze di oggi per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

Oroscopo di Paolo Fox: Giove contro chiede prudenza al Leone, la Vrgine scelga la persone giusta

Leone, ultimamente mantenere la calma è stato difficile. Sei tu che hai creato dei dissensi oppure, in certe occasioni hai dovuto dire stop a qualcosa che non ti è piaciuto? Una situazione ambigua, forse non difficile, sei solo preoccupato: l’importante, con Giove contro, è non fare il passo più lungo della gamba oppure dire basta a situazioni che invece si potrebbero anche accomodare, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 31 maggio 2023/ Saturno infido per la Vergine, mentre Giove insidia lo Scorpione

Vergine, la fatica c’è, ma la cosa che, in questo momento, colpisce di più, è il fatto che tu vorresti attivarti, lavorare a progetti, ma ancora non hai la possibilità di capire cosa andrai a fare. L’Oroscopo di Paolo Fox guarda al cielo dell’autunno: sono pochi quelli che hanno una certezza. Il matrimonio, una promessa un amore importante: questi sono progetti che qualcuno potrebbe avere in mente, ma attenzione a scegliere la persona giusta: Gemelli e Sagittario portano piccoli conflitti.

Oroscopo Paolo Fox, 31 maggio 2023/ Classifica segni I Fatti Vostri: da Cancro a...

Orosopo Paolo Fox: la Bilancia curi il corpo, lo Scorpione se si è stancato si ribella

Bilancia, il primo recupero da attuare è quello fisico, perché questo cielo parla di dubbi per quanto riguarda le risorse dell’organismo: c’è chi è stato un po’ giù e verifica alcune situazioni. Sarà difficile non vivere questo periodo con uno stato di lieve agitazione, ma l’importante è sapere che stai superando il momento più pesante. È nella natura del tuo segno cercare la sicurezza e poi pentirsi perché fa una vita un po’ troppo costante, abitudinaria e monotona, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 31 maggio 2023/ Si chiude un mese faticoso per Ariete e Toro

Scorpione, questa giornata rivela delle buone intuizioni. Se pensi che qualcuno si sia appoggiato un po’ troppo sulle tue spalle, potresti dire basta. L’amore, da luglio, inizierà una fase di grandi verifiche: se c’è chi non te la racconta giusta, potresti metterlo al bando. Nelle coppie più forti, magari si cercherà un accomodamento. Quello che l’Oroscopo di Paolo Fox vede è la mancanza di passionalità, cosa che per uno Scorpione è difficile da superare.











© RIPRODUZIONE RISERVATA