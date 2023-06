Oroscopo Paolo Fox di oggi 1 giugno 2023/ Riflettori puntati sul Toro, mentre il Cancro ha nuove opportunità

Le stelle dell’Oroscopo di Paolo Fox di oggi, giovedì 1 giugno 2023, tratto da Radio LatteMiele, aprono un nuovo mese con tante novità in arrivo, a cominciare da Venere in Leone fra pochi giorni. Vediamo le tendenze di oggi per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro.

Oroscopo Paolo Fox: l’Ariete deve rivalutare i sentimenti, il Toro se perde deve capire chi ha attorno

Ariete, riportare in auge la famiglia , il cuore e le relazioni, è importante. Chi avesse smarrito, in maniera più o meno consapevole, la strada dei sentimenti dovrà ripercorrerla e il successo non mancherà. Anche se adesso la tensione è alta, potrai andare avanti, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.

Toro, Giove aiuta: c’è chi deve superare un esame, una prova, dimostrare la propria preparazione, ma le stelle non ci danno garanzie di successo. Chi ha avuto modo di farsi valere e, ultimamente, non è riuscito a a ottenere ciò che desidera, deve capire se è circondato da persone poco chiare, oppure se si è alzato un po’ troppo il tiro, sostiene l’Oroscopo di Paolo Fox. Quando abbiamo delle stelle importanti, è normale che ci siano anche maggiori complicazioni da affrontare. Attenzione anche in amore.

Oroscopo Paolo Fox: i Gemelli vogliono amare, il Cancro si sbizzarisca con le idee

Gemelli, visione del futuro interessante: quel Saturno contro dice ritardi, dice pazienza e magari una proposta che ti fanno adesso non sarà immediatamente realizzabile, ma anche tu devi fare delle scelte migliori, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox. Chi è troppo preso dal lavoro, inevitabilmente, in questo momento, sente che c’è bisogno di amare, di vivere qualcosa di più. Gli studenti sono più preoccupati per un esame.

Cancro, questo cielo è molto interessante: alcuni cambiamenti, che non era possibile effettuare agli inizi dell’anno, ora possono essere finalmente gestiti con più facilità, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox. Ecco perché non bisogna arrivare esasperati alla seconda parte di questo 2023: mettere in cantiere nuove idee e nuovi accordi è decisamente importante. Giove aiuta le decisioni che cambiano la vita.

