Oroscopo Paolo Fox di oggi 1 luglio 2023/ Pesci trasgressivi e Acquario nervosissimo

È sabato 1 luglio 2023: la Luna è in Sagittario, Sole e Mercurio sono in Cancro e poi c’è sempre questo lunghissimo transito di Venere in Leone che possiamo considerare epocale, perché finirà agli inizi di ottobre. Si tratta di evento astrale rarissimo, ci spiega l’Oroscopo di Paolo Fox, dalle frequenze di Radio LatteMiele. Vediamo come tutto ciò si riflette su Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Sagittario, tempo di avventura: quanto ti piace vivere in mezzo alla gente, ma soprattutto esplorare sempre nuovi orizzonti. Sarebbe bene frequentare più persone, perché il Sagittario ha bisogno di contatti e, in questo periodo, c’è anche una visione più grande e più lungimirante nel lavoro. L’Oroscopo di Paolo Fox raccomanda di non alimentare polemiche con Gemelli e Pesci.

Capricorno, Sole e Mercurio in opposizione rappresentano solo una certa difficoltà nell’organizzare un lavoro, perché adesso sai che Giove e Saturno sono favorevoli e c’è chi addirittura, giovane, tornerà a casa e inizierà un progetto con la famiglia e chi invece ha un’attività in proprio e continuerà ad avere successo. Tuttavia queste opposizioni parlano di contatti non proprio meravigliosi, di situazioni che bisogna, in qualche modo, mettere a posto e sei sempre tu a dover metterci una toppa. Chi, in questi giorni, vive un amore ci tiene, ma fino a un certo punto, secondo l’Oroscopo Paolo Fox.

Acquario, le opposizioni planetarie ti rendono forse un po’ scontroso e nervoso. In questo momento, forse non hai neanche l’idea giusta nella tua mente su cosa fare in vista nel futuro: si naviga a vista e se ci sono stati blocchi, nelle questioni finanziarie, bisogna stare attenti. L’Oroscopo di Paolo Fox consiglia sempre di non puntare i piedi, perché con Giove dissonante i cambiamenti vanno accettati, ma non bisogna lasciare il certo per l’incerto.

Pesci, si parla di un fine settimana un po’ particolare e in cui, soprattutto tra oggi e domani, può esserci qualche piccola tensione, avverte l’Oroscopo di Paolo Fox, ma guardiamo al futuro con entusiasmo. Bene se si riforma un gruppo di lavoro e se c’è da portare avanti un grande progetto, in vista delle prossime settimane. L’amore può tornare a essere favorito e persino una piccola trasgressione è facile da desiderare adesso.

