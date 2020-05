Oroscopo Paolo Fox di oggi 1 maggio 2020, festa dei lavoratori: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Pubblicità

Oroscopo, le previsioni per l’Ariete di Paolo Fox

L’oroscopo di Paolo Fox torna ancora una volta su LatteMiele. L’Ariete questo venerdì parte in modo interessante con una Luna favorevole ma anche un Marte in ottimo aspetto e il cuore è innamorato. Consolarsi con l’amore non è poco in questo periodo e chi non ha una storia deve guardarsi un po’ attorno anche se non è facile. Si ha la responsabilità ad assumere tutto sulle proprie spalle. Alla fine si diventa solo una comoda scusa per gli altri. Ora sarebbe il caso di rimettere le responsabilità sulle spalle di chi se la merita.

Toro, cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox per oggi?

Il Toro fa bene a parlare solo se opportuno e si ribadiscono più volte quali sono le proprie previsioni per il 2020. Tutti i segni hanno avuto perplessità tra marzo e maggio. Con l’astrologia è facile capire l’effetto, anche se la causa è diversa, ci sono poi situazioni che non vanno bene. Venerdì non eccezionale. Sabato e domenica si rivelano migliori.

Oroscopo della Gemelli secondo le previsioni di Paolo Fox

I Gemelli devono fare piazza pulita di tutte le tensioni avute questi giorni. Altrimenti nel fine settimana ci saranno discussioni o litigi. Se c’è una cosa che questi giorni può portare dei dubbi è l’amore. Venere ora è nel segno e proprio per questo motivo, fa riemergere tensioni che sono rimaste sotto traccia. Quanti sono ora quelli che vogliono vivere l’amore a tutto tondo e magari se si confrontano con il partner sanno che ci sono problemi da risolvere.

Paolo Fox, scopriamo la giornata del Cancro

Il Cancro può godere di questo periodo fino a che per qualche tempo non si avrà più Saturno opposto. Ci saranno delle novità part-time. Forse si deve rinverdirla e portarla in una condizione diversa. Gli eventi di questi ultimi tempi hanno portato difficoltà ma forse bisogna anche aggiornarsi e trasformare un interesse. Calma piatta in amore.



