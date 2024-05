Oroscopo Paolo Fox di oggi 1 maggio 2024/ Il Sagittario è deluso dal lavoro e l’Acquario dall’amore

Pianeti opposti per Bilancia, Scorpione e Acquario: chi in amore e chi per il lavoro. La Luna però è in quest’ultimo segno che è alla ricerca di cambiamenti. Molto bene il cielo dei Pesci che si deve affrettare a concludere accordi.

Oroscopo Paolo Fox: la Bilancia usi la sua diplomazia, lo Scorpione è preso dal lavoro

Bilancia, aprile si è chiuso e maggio ti invita a ricucire strappi e a dimenticare. Venere e Marte sono ancora in opposizione, tuttavia il cielo è migliore rispetto all’inizio del mese scorso, assicura l’Oroscopo di Paolo Fox. È il momento di usare la diplomazia per non complicare le cose, soprattutto se devi difenderti da un’accusa oppure ci sono delle controversie: è Mercurio opposto che provoca questo.

Scorpione, sei molto critico nei sentimenti oppure non ci pensi proprio. Giove e Venere sono ancora in opposizione ma lo saranno per poco, promette l’Oroscopo di Paolo Fox. Molti Scorpione sono coinvolti in questioni lavorative o personali e quindi, prima della seconda metà di maggio, non sono semplicemente disponibili in amore. Oggi la Luna opposta parla di nervosismo: attenzione a non saltare su per banalità.

Sagittario, Mercurio, Venere e Marte attivi sono garanzia di un cielo importante. Tanti Sagittario, in vista dell’opposizione di Giove in arrivo, vogliono chiarire bene l’aspetto lavorativo. Sei un pioniere e un innovatore: vorresti che queste tue qualità fossero riconosciute e se ti sei impegnato molto, potresti rimanerci male, se qualcuno non si rendesse conto di questi passi in avanti. La Luna oggi è in buona posizione e puoi farti consolare. In amore cerca di essere trasparente, soprattutto per chi vive un rapporto conflittuale: entro il 23 alcune criticità emergeranno e andranno risolte, mette in guardia l’Oroscopo di Paolo Fox.

Capricorno, è naturale che più ti carichi di responsabilità e più tutto diventa complicato. Maggio, tuttavia, sarà un mese che vedrà molte soluzioni, se hai aspettato una risposta o ci sono state complicazioni. Entro il 23 è possibile trovare delle buone idee per mettere tutto a posto. Attenzione alle persone ambigue: Mercurio in opposizione ti invita a essere cauto, perché non tutto il tuo entourage ti sostiene, avverte l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox: amori nati storti per l’Acquario, maggio è cruciale per i Pesci

Acquario, fattene una ragione se ci sono dei problemi in amore. Avresti voglia di fare un viaggio per conto tuo. L’Oroscopo di Paolo Fox non esclude che i nuovi sentimenti nascano in modo sbagliato, ma ci sarà un bel recupero alla fine del mese. Sul lavoro, ci sono situazioni difficili da sopportare. C’è tanta voglia di novità!

Pesci, avere Saturno nel segno con Giove, Venere e Urano in buon aspetto è di buon auspicio! Maggio è il mese decisivo per chi sta valutando un cambiamento lavorativo o qualche novità sentimentale. Bella capacità d’azione e nel weekend la Luna sarà nel segno, quindi favorevole a buone idee e intuizioni, anche dai sogni, sottolinea l’Oroscopo di Paolo Fox.











