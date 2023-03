Oroscopo Paolo Fox di oggi 1 marzo 2023/ Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Il nuovo mese vede importanti cambiamenti dal punto di vista astronomico e anche astrologico, come ci rivela l’Oroscopo di Paolo Fox per la giornata di oggi, mercoledì 1 marzo 2023, da Radio LatteMiele. Marzo apre le danze con “il bacio” di Giove e Venere, un evento planetario unico, e proseguirà con Saturno in Pesci e tante altre novità. Scopriamo come sarà il responso delle stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro.

Oroscopo Paolo Fox: l’Ariete oggi ha la Luna storta, il Toro funziona ma ha tante responsabilità in più

Ariete, è possibile che questa Luna dissonante oggi provochi ritardi, ma di fronte allo scenario importante che proprio questo mese di marzo porta nella vostra vita, questi ritardi sono del tutto sostenibili. Potrebbero anche essere piccole esitazioni: quando si hanno grandi impegni e si vogliono fare grandi cose, tutto risulta un po’ più agitato. L’Oroscopo di Paolo Fox vi dà una bella anticipazione: attorno al 22 marzo, Sole, Luna, Mercurio e Giove saranno nel segno! Ecco perché molte scelte sono alle porte e anche chi vuole chiudere una situazione che non ama più sarà confortato da una bella carica di energia.

Toro, siamo arrivati a mercoledì e questa giornata funziona bene. L’Oroscopo di Paolo Fox vi ha già detto molte volte che Giove sta per arrivare e allora anche un po’ prima possono essere registrate delle conferme, ci possono essere delle buone novità: chi ha lavorato bene nel passato avrà un’occasione per emergere. Giove rappresenta sì la possibilità di trovare un accordo, ma anche di ricevere una bella notizia, ma poi però siamo in gioco: le stelle aiutano, ma siamo noi che dobbiamo far vedere quanto siamo bravi. Queste sono giornate che portano emozioni nuove, ma l’Oroscopo di Paolo Fox aggiunge che possono portare anche delle responsabilità. Non dimenticate l’amore: Venere presto sarà nel segno!

Oroscopo Paolo Fox: i Gemelli sono in bilico, il Cancro può beneficiare del transito di Saturno dal 7

Gemelli, partite un po’ a rallentatore. Settimana forse non così fruttuosa, ma c’è da dire che tanti nativi del segno stanno sperimentando nuovi progetti o programmi e, fino a quando non ci sarà una costante nell’ottenere un certo risultato, si rimarrà sempre in bilico: più ci avviciniamo alla fine del mese e meglio sarà! L’Oroscopo di Paolo Fox garantisce che le ultime dieci giornate di marzo saranno molto interessanti e, come per altri segni, attorno al 22 arriverà una buona risposta. Venere aiuta l’amore.

Cancro, marzo è un mese di piccoli pensieri: è come se una persona fosse uscita di scena o magari in questi giorni tu avessi piccoli dubbi che non riesci a superare. L’Oroscopo di Paolo Fox ti chiede attenzione se in amore ci sono dubbi, se nel lavoro ti senti più solo ad affrontare certe situazioni. Un beneficio in più arriva da Saturno: dal 7 marzo sarà molto interessato alla tua vita, ma prima di arrivare ai cambiamenti che sono decisivi, bisognerà forse aspettare qualche settimana in più.











