Oroscopo Paolo Fox di oggi 1 marzo 2023/ Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Il nuovo mese vede importanti cambiamenti dal punto di vista astronomico e anche astrologico, come ci rivela l’Oroscopo di Paolo Fox per la giornata di oggi, mercoledì 1 marzo 2023, da Radio LatteMiele. Marzo apre le danze con “il bacio” di Giove e Venere, un evento planetario unico, e proseguirà con Saturno in Pesci e tante altre novità. Scopriamo come sarà il responso delle stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

Oroscopo Paolo Fox: ottime prospettive per il Leone, la Vergine non deve perdere tempo con situazioni che stanno comunque cambiando

Leone, dai spazio al lavoro e all’amore! Gli ultimi dieci giorni di marzo saranno molto importanti. Oggi, visto che è il primo giorno di questo mese, l’Oroscopo di Paolo Fox vuole darvi una dritta anche per quanto riguarda le prossime settimane: chi non sopportava un capo o un lavoro, ora sarà rimesso in gioco e potrà dire quello che pensa. Addirittura, se una persona ti ha messo da parte potrà emergere. Tutti quelli che hanno un’attività in proprio potranno avere ancora di più.

Vergine, sia la settimana scorsa sia questa, il segno della Vergine è giù in classifica, perché probabilmente è il momento della riflessione, più che dell’azione. Questo Saturno opposto, dal 7 marzo, non blocca tutto, ma invita molti nati Vergine a fare le scelte più importanti. L’Oroscopo di Paolo Fox ti invita quindi ad avere tanta pazienza. Tu sei abilissimo nelle strategie, però sai anche che questo è un momento di passaggio. Alcuni referenti cambieranno, quindi quello che devi dire oggi a una persona, potresti doverlo dire a un’altra. Ecco perché conviene non sprecare tempo e non esporsi, come giustificare cose che non hai fatto, solo per paura che qualcuno ti accusi: sarebbe sbagliatissimo.

Oroscopo Paolo Fox: la Bilancia deve attendere prima di esplodere, lo Scorpione deve consolidare un amore

Bilancia, molte le opposizioni planetarie e marzo è un mese di passaggio. Molti si sono resi conto che, anche non volendo, hanno sollevato un polverone. Parlando in maniera molto sincera, si può rischiare di attivare negli altri una sorta di difesa che, in questo momento, non aiuta. Ci sono delle tensioni che vanno superate: in amore, se già si è incrinato un rapporto, l’Oroscopo di Paolo Fox vi chiede di stare attenti a non incrinarlo ancora di più. La cosa migliore da fare è andare un po’ po’ contro sé stessi: anche se, in questo momento, vorresti dire tutto quello che pensi a certa gente che meriterebbe una lezione, sarebbe meglio aspettare, se non altro fino a maggio. Questi due mesi, marzo e parile, sono di lieve tensione e forse sarebbe raccomandabile anche in amore un po’ di cautela.

Scorpione, è importante concretizzare un sentimento, anche part-time. Lo Scorpione crede molto nell’amore e quando viene deluso da un sentimento, non cerca subito un rapporto che sia affidabile o duraturo, ma vive un po’ alla giornata, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox. Abbiamo una situazione astrologica interessante, fino alla prima metà di marzo, ed è molto utile adesso variare, se necessario, alcune prospettive di lavoro: scegliere di rimanere in un posto oppure no, dipende anche dalla situazione economica.











