Oroscopo Paolo Fox di oggi 1 marzo 2023/ Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Il nuovo mese vede importanti cambiamenti dal punto di vista astronomico e anche astrologico, come ci rivela l’Oroscopo di Paolo Fox per la giornata di oggi, mercoledì 1 marzo 2023, da Radio LatteMiele. Marzo apre le danze con “il bacio” di Giove e Venere, un evento planetario unico, e proseguirà con Saturno in Pesci e tante altre novità. Scopriamo come sarà il responso delle stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox: inizio di una fase di cambiamento per il Sagittario, il Capricorno ha la Luna opposta

Sagittario, continua questa ondata importante che ti porterà a essere una persona nuova: non si finisce mai di crescere e di fare esperienze. Siamo solo agli inizi di una fase di revisione e adattamento a qualcosa che è capitato di recente e non ti è andata a genio: forse hai perso un riferimento o forse adesso tutto è concentrato sulle tua azioni. Ci saranno da valutare alcune questioni di carattere economico, entro poche settimane, anticipa l’Oroscopo di Paolo Fox.

Capricorno, la Luna opposta può generare dubbi, ma tu i dubbi li fughi, perché sei una persona forte e determinata e anzi, più noti ostacoli e più ti intestardisci, dice l’Oroscopo di Paolo Fox. L’importante però è sapere che il progetto finale, su cui stai lavorando, è vincente. Questa giornata di mercoledì andrebbe presa con le pinze, solo perché qualcuno cercherà di metterti in mezzo, di provocarti: quanto detesti i pettegolezzi e le persone che parlano a vanvera? Tu stesso, quando vuoi comunicare un concetto, cerchi di essere il più breve e conciso possibile, però sai che ci sono sempre quelli che tentano di farti cadere: non ci riusciranno! Saturno inizierà un transito di rilievo dal 7 e questo proteggerà anche l’amore.

Oroscopo Paolo Fox: buon momento per l’Acquario ma occhio ai soldi, i Pesci stanno per fare un grande salto

Acquario, hai un cielo importante che non va sottovalutato, incoraggia. Cercare emozioni nuove è giusto e, in questo momento, addirittura si possono definire, con maggiore serenità, relazioni che riguardano il lavoro. Forse le spese sono troppe e l’Oroscopo di Paolo Fox invita tutti gli Acquario, che hanno in mente un progetto costoso, a non spendere quello che non è stato ancora incassato, ma solo quello che c’è. Venere è favorevole: è possibile che un amore nasca all’improvviso!

Pesci, più ci avviciniamo alla parte centrale di marzo e più saranno possibili delle scelte importanti e delle novità: l’occasione di riscatto c’è. Dipende poi anche dal temperamento: un Pesci ascendente Ariete o Leone è sempre molto forte, ma un Pesci ascendente Pesci o Capricorno, magari riflette tanto sulle cose da fare e a volte rimane un po’ esitante. A seconda del temperamento di base, si potranno affrontare nuovi progetti con più o meno coraggio. A volte il destino ci mette alla prova, l’Oroscopo di Paolo Fox pensa che molti gli daranno ragione: è dall’estate dell’anno scorso che ci sono delle problematiche o addirittura allontanamenti, ma ora tutto è più facile da gestire e lo sarà ancora di più nei prossimi mesi. Persino chi è stato messo da parte tornerà protagonista. Una nuova visione della tua esistenza è possibile, ma anche tu devi essere propositivo e motivato.











