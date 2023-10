Oroscopo Paolo Fox di oggi 1 ottobre 2023/ Nuovo mese, vecchi problemi per l’Ariete e il Cancro è furioso

Oroscopo Paolo Fox: vecchi problemi ma si recupera per l’Ariete, il Toro ha tutto nelle sue mani

Ariete, questo cielo invita all’azione e a vivere una domenica interessante. Dal mese di giugno, stai recuperando il terreno, ma quanta fatica hai accumulato? Ci sono poi “distrazioni” che non riguardano il 2023, ma gli ultimi tre anni, magari non per colpa tua, ma certamente qualche questione finanziaria è da mettere a posto. I veri dilemmi ora sono causati proprio da queste incertezze, però l’Oroscopo di Paolo Fox anticipa che ha guardato le stelle della prossima settimana e assicura che il recupero è dietro l’angolo.

Toro, devi rivalutare un sentimento. Questo è un periodo che ti porta a vivere anche dei piccoli conflitti, per esempio se sei preoccupato per una persona che non sta bene e ci sono stati problemi. In realtà, da giugno, tutta la tua vita sta lentamente cambiando: a volte si torna protagonisti perché non ci sono più delle persone che prima ci aiutavano a fare delle cose e questo può essere positivo o negativo. Tutto ora è nelle tue mani, conclude l’Oroscopo di Paolo Fox.

Gemelli, l’Oroscopo di Paolo Fox ha parlato più volte di un Saturno agitato che comporta qualcosa di strano. Per esempio, i liberi professionisti fanno delle proposte, ma non ricevono risposte immediate. Ottobre sarà un mese che metterà in guardia le coppie che hanno avuto dei problemi, perché, tra qualche giorno, Venere inizierà un transito che maturerà una certa insoddisfazione. Se poi ci sono due persone in ballo, andrà fatta una scelta.

Cancro, perché sei sulle spine? Perché l’Oroscopo di Paolo Fox ti mette più o meno in fondo alla classifica? Non certo perché ti manca la voglia di reagire, ma perché sei arrabbiato e pensi che qualcuno abbia avuto più di te, che per favorire un’altra persona, ora ci siano delle situazioni strane e che qualcuno ti tolga quello che ti spetta. Se in estate c’è stata una crisi nelle coppie di lunga data, bisogna evitare che si ripeta. Presto o tardi ci saranno delle soluzioni, però non si può dire che tutto fili liscio come l’olio.

