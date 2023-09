Oroscopo Paolo Fox di oggi 1 settembre 2023/ Acquario disimpegnato ma solo per ora, discussioni per i Pesci

Oroscopo Paolo Fox: tanto amore per il Sagittario, il Capricorno non si butti a capofitto in un nuovo rapporto

Sagittario, la posizione della Luna protegge dal pomeriggio. L’impeto non manca e l’Oroscopo di Paolo Fox spera che si riversi in amore. Da molti mesi hai Venere favorevole: hai già trovato un’amicizia amorosa, c’è già una persona che ti interessa e un rapporto che vuoi approfondire? Vai avanti! Quasi quasi, in questo periodo, ti interessa di più l’amore che tutto il resto. Nuovi accordi comunque da non sottovalutare: questo è un cielo importante per le questioni di carattere pratico.

Capricorno, le passioni di lavoro possono diventare qualcosa di più: tutti quelli che per anni hanno maturato un progetto, ora con Giove e Saturno favorevoli, possono arrivare a completarlo. Tuttavia questo è un cielo strano per i sentimenti: alcuni Capricorno che si sono separati o stanno da soli, potrebbero, in questi giorni, pensare a una persona incontrata da poco come a un qualcosa di meraviglioso: per l’Oroscopo di Paolo Fox è meglio prendere tempo, prima di fare delle scelte importanti.

Acquario, le opposizioni planetarie ci sono, ma allenteranno nel corso delle prossime settimane. Contratti non sono ancora stati firmati? È probabile che una tua scelta di lavoro porti dei dubbi oppure che, in questi giorni, tu ti senta un po’ messo da parte. Chi vive una relazione part-time non ha alcuna intenzione di farla diventare qualcosa di più impegnativo, almeno per ora. Tuttavia le stelle cambiano e a ottobre ci saranno delle novità, anticipa l’Oroscopo di Paolo Fox.

Pesci, questo è un giorno interessante, ma l’Oroscopo di Paolo Fox consiglia comunque cautela nei rapporti: Mercurio in opposizione rappresenta le discussioni che possono nascere per motivi di lavoro o per questioni di famiglia. Non è che tu sia proprio tranquillo, anche se, nei prossimi mesi, inizierai un progetto importante e avrai modo di recuperare l’idea che era stata bloccata nel passato. Proprio perché le ansie sono troppe e la paura di sbagliare è eccessiva, si rischia di vivere dei conflitti. Hai bisogno di certezze che richiederai al più presto a tutte le persone che ti circondano. L’amore ha bisogno di più spazio.

