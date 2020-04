Oroscopo Paolo Fox di oggi 10 aprile 2020/ Leone, Bilancia, Gemelli, Sagittario

Previsioni oroscopo Paolo Fox oggi 10 aprile per Leone e Bilancia

Ecco quanto detto per Leone e Bilancia nell’oroscopo di Paolo Fox. Leone: il segno è combattuto, se ci sono stati momenti di disagio è meglio non discutere troppo. Forse è meglio non insistere troppo. La Luna dissonante dimostra questa tendenza a voler fare e non poterlo fare. Ci si sente come l’Acquario e lo Scorpione, da quando Saturno ha iniziato un transito particolare, un leone in gabbia. C’è voglia di sfogarsi. In amore affascinante il segno, in lavoro rallentamenti. Bilancia: Venere favorevole porta a voler stare con gli altri, amare e rimettersi in gioco anche se c’è stata una delusione in passato. Si ha la tendenza a tardare le risposte se non si è convinti. Ora però si può partire con un nuovo discorso di coppia.

Analisi oroscopo Paolo Fox per Gemelli e Sagittario

Gemelli e Sagittario ecco quanto detto nell’oroscopo di Paolo Fox. Gemelli: Venere nel segno e presto in buon aspetto a Saturno. Tutti stiamo vivendo un periodo difficile, ma ci si deve adattare. C’è un grande risveglio e voglia di soddisfazioni. Trattative e accordi in bilico ora potrebbero arrivare più facilmente e ci sarà una svolta. Nuove frontiere in amore. Sagittario: Pasqua serena, il segno sta rivedendo le scelte anche in amore. Pesante Venere opposta che se non si sta bene con la persona che si ama o si è stato troppo a contatto con una persona che fa pensare ecco che crescono le tensioni. Le storie tra separati è difficile ricucire, le nuove relazioni vanno studiate giorno dopo giorno.



