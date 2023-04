Oroscopo di Paolo Fox di oggi 10 aprile 2023/ Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Ancora una giornata di festa, con la Pasquetta e l’Oroscopo di Paolo Fox, per la giornata di oggi, lunedì 10 aprile 2023, da Radio LatteMiele. Le effemeridi registrano la Luna in Sagittario: una posizione ottimale per un giorno di vacanza, perché è il Sagittario è un segno che rappresenta viaggi, spostamenti, cambiamenti, novità , incontri, esperienze e amicizie. Tante cose belle! Di solito la giornata di Pasquetta ha bisogno di positività in questo senso. Vediamo cosa riserva a Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

Oroscopo di Paolo Fox di oggi 10 aprile 2023/ Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo di Paolo Fox: il Leone oggi non deve pensare ai problemi, la Vergine deve svagarsi

Leone, Sole e Luna in buon aspetto: una Pasquetta da vivere in maniera serena, sorridente e pensando un po’ meno alle situazioni critiche che, adesso, potrebbero coinvolgere anche il denaro. Ci sono stati alcuni nati Leone che si sono fermati un po’ o che magari ora non hanno magari problemi di soldi, ma devono fare una scelta di lavoro: dire no a una proposta o aver già detto stop a un’attività può aver provocato un piccolo disagio e bisogna capire cosa conviene fare, dice l’Oroscopo di Paolo Fox. Nella vita non si può sempre vivere di soddisfazioni e qualcuno, se non se lo può permettere, dovrà anche accettare un compromesso. L’amore può tornare protagonista, già da domani!

Oroscopo Paolo Fox di oggi 9 aprile 2023/ Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Vergine, ti senti un po’ sotto pressione e questa giornata di Pasquetta potrebbe portare un po’ di nervosismo, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox. Non c’è da fare molto, ma c’è solo da stare bene! Questo potrebbe essere più complicato, se attorno ci sono delle persone che non rappresentano il massimo del divertimento: la cosa importante è quindi quella di divagare la mente. I nativi del segno di solito amano lavorare ed essere attivi, per cui se oggi l’ozio dominasse la scena, potrebbero sperare almeno in qualche novità, qualche “effetto speciale”.

Oroscopo di Paolo Fox: la Bilancia ha una buona Luna, lo Scorpione ha un cielo burrascoso

Bilancia, è un cielo di grande tensione: abbiamo visto le opposizioni planetarie che L’Oroscopo di Paolo Fox sta illustrando da tempo, già dall’estate dell’anno scorso. Ci sono state delle giornate un po’ più pesanti, in cui davvero hai pensato che bisognava fare qualcosa per riemergere (per semio, intorno al 21/22 di marzo) e adesso questo aprile permette di liberarsi di qualche peso, ma bisogna ancora lottare: questo Marte dissonante rappresenta proprio una sorta di combattimento che stai attuando per cercare di stare meglio e, soprattutto, di stare bene con le persone che ami di più. La giornata di oggi nasce con una Luna attiva.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 9 aprile 2023/ Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Scorpione, bando alle interferenze che potrebbero essere già nate nell’ambito del lavoro: se tu vuoi fare una cosa, probabilmente c’è chi desidera che tu non la faccia più. È un cielo di contrasti e l’Oroscopo di Paolo Fox, ultimamente, ha anticipato che alcuni Scorpione avrebbero deciso cosa fare, se continuare o no, un progetto da maggio in poi. Qui c’è anche una questione di soldi da risolvere: si può fare tutto, ma ci vuole anche un giusto compromesso, fra quello che porti avanti e quello che intaschi. Per i sentimenti, c’è un miglioramento: da domani Venere non sarà più contro!

© RIPRODUZIONE RISERVATA