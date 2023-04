Oroscopo di Paolo Fox di oggi 10 aprile 2023/ Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Ancora una giornata di festa, con la Pasquetta e l’Oroscopo di Paolo Fox, per la giornata di oggi, lunedì 10 aprile 2023, da Radio LatteMiele. Le effemeridi registrano la Luna in Sagittario: una posizione ottimale per un giorno di vacanza, perché è il Sagittario è un segno che rappresenta viaggi, spostamenti, cambiamenti, novità , incontri, esperienze e amicizie. Tante cose belle! Di solito la giornata di Pasquetta ha bisogno di positività in questo senso. Vediamo cosa riserva a Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox: una giornata ideale per il Sagittario, il Capricorno ha sempre più responsabilità

Sagittario, via libera, assicura l’Oroscopo di Paolo Fox: oggi la Luna è nel segno, il Sole è attivo, Giove è favorevole e quindi un sorriso, una carezza o un abbraccio potrebbero essere determinanti per una giornata di Pasquetta che, se sei un Sagittario puro, dovresti passare fuori porta o comunque in maniera molto divertente: novità!

Capricorno, i pianeti sono tanti e la maggioranza sono disposti a favore, sostiene l’Oroscopo di Paolo Fox, ma da maggio ancora di più. Questo significa che hai molte cose da fare, ma anche molte responsabilità in più: un incarico, una novità, una conferma per il lavoro dovrebbero essere già arrivate e dovrebbero arrivarne ancora. L’amore non fa difetto, ma ultimamente tu hai avuto altre cose a cui pensare: bisogna recuperare!

Oroscopo paolo Fox: l’Acquario sta meglio con una Luna migliore e Venere in arrivo, i Pesci devono vivere la Pasquetta senza malinconie

Acquario, giornata libera anche da qualche fastidio. Secondo l’Oroscopo di Paolo Fox, è possibile che, tra venerdì e sabato, la Luna dissonante possa anche aver provocato qualche malessere. Forse non sei stato perfettamente in forma, però questa Pasquetta ti trova più gagliardo che mai! Martedì arriva Venere in aspetto buono e questa sarà una settimana che porterà sensazioni speciali: tanti avranno voglia di rimettersi in gioco, anche in amore.

Pesci, bando alle malinconie! Soprattutto se questa Pasqua la stai vivendo in maniera diversa rispetto al passato e l’Oroscopo di Paolo Fox si augura che tu non sia troppo in pensiero per una persona che non sta bene o magari per qualcuno che abbia detto delle cose che ti hanno un po’ infastidito. Hai una grande emotività, è facile ferirti e oggi cerca di farti scivolare le cose addosso: la cosa migliore da fare, in una giornata di Pasquetta da vivere in allegria.











