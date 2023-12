Oroscopo Paolo Fox di oggi 10 dicembre 2023/ Invidie per il Capricorno e i Pesci si godono Luna e Venere

Oroscopo Paolo Fox: i viaggi alimentano l’amore per il Sagittario, il Capricorno non ascolti gli invidiosi

Sagittario, è un cielo importante e sarebbe auspicabile che frequentaste gente nuova. I viaggi sono i complici dell’amore per tutto il periodo e ancora di più a fine mese, quando Venere sarò nel segno, anticipa l’Oroscopo di Paolo Fox. Molte e diverse sono le correnti astrali di questo periodo, però bisogna ritrovare le coordinate giuste, per attraversare qualche piccola contrarietà.

Capricorno, non ascoltate commenti ostili. Ricordate che siete molto invidiati, perché siete delle persone ferme e determinate: il vero Capricorno, quando si mette in testa una cosa, la fa, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox. Bisogna consultare un esperto prima di prendere iniziative legali: da questo punto di vista, con Giove favorevole, puoi agire più liberamente. Questa situazione astrologica diventa interessante anche per chi vuole vivere nuove emozioni e, nel lavoro, sarà anche possibile accogliere un’innovazione.

Acquario, non sempre i rapporti con i superiori sono facili e forse, di recente, ci sono state parecchie tensioni. La libera professione riceve aspetti più interessanti e creativi, ma Giove dissonante parla di un Acquario sempre un po’ insoddisfatto. Bisogna stare attenti a non riversare questa tensione in amore. Comunque, chi ha un’attività creativa avrà delle buone soddisfazioni, assicura l’Oroscopo di Paolo Fox, solo che bisogna pianificare meglio il futuro.

Pesci, se qualche collaborazione finisce, non bisogna preoccuparsi, perché le nuove associazioni rimpiazzano le vecchie: ci saranno anche nativi del segno che, entro maggio, si ritroveranno a dover dire stop a un progetto o a un programma e ad inventarsi qualcosa di nuovo. Bisogna preoccuparsi di ritrovare l’equilibrio di cui necessita il lavoro e anche l’amore: oggi, con Luna e Venere favorevoli, date priorità alle emozioni del cuore, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox.

