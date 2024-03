Oroscopo Paolo Fox di oggi 10 marzo 2024/ L’Ariete è molto attivo e i Gemelli sono un po’ sottotono

Oroscopo Paolo Fox 2024: concretezza per l’Ariete, il Toro arriva alla resa dei conti

Ariete, il cielo parla di situazioni concrete come contratti da vedere, valutare e firmare e quindi è del tutto allineato sul tuo modo di essere. L’Ariete non è freddo, perché sa essere romantico e passionale, ma fino a un certo punto, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox, perché poi vuole mettersi in gioco e lottare. La tranquillità è sempre una chimera per questo segno che la auspica sempre, ma poi è il primo a mettersi costantemente alla prova. Se qualcuno non è nelle tue corde e ormai ritieni che sia sorpassata, vai avanti e non pensarci più.

Toro, gli attriti ci sono ancora e l’inizio di febbraio è stato particolarmente duro, ammette l’Oroscopo di Paolo Fox. Giove nel tuo segno comunque rendiconta ciò che è stato fatto negli ultimi anni e chi ha lavorato bene potrebbe avere delle belle sorprese, mentre altri dovranno tirare le somme e mettere un po’ di ordine. In amore, il cielo migliora da domani, ma il punto è: cos’è successo fino ad ora?

Oroscopo Paolo Fox 2024: un po’ di confusione per i Gemelli, il Cancro inizia un periodo fertile

Gemelli, se una relazione non va bene, bisogna essere un po’ attenti. Ci sono già state rotture in alcune relazioni di lunga data: chi si è separato negli ultimi due anni, dovrà riflettere sulla situazione. L’Oroscopo di Paolo Fox ritiene che i Gemelli che, solitamente, sono sempre energici, simpatici e smaglianti, in questa fase lo siano un po’ meno, perché ci sono condizioni interessanti, ma non c’è una vera e propria strada da seguire. Qualche taglio è necessario.

Cancro, l’amore verrà illuminato da lunedì, ma già oggi c’è una Luna importante. Da domani, Venere inizierà un nuovo transito in Pesci e questo non rappresenterà solo l’amore, ma anche sul lavoro ci saranno effetti positivi: se ci presentiamo al meglio in un colloquio, per esempio, possiamo avere di più. Inizia quindi una fase importante per coloro che vogliono farsi valere e se hai chiuso con un lavoro, adesso potrai trovarne uno migliore. Fertilità per le coppie, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox: periodo positivo per chi vuole figli!











