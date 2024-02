Oroscopo Paolo Fox di oggi 10 febbraio 2024/ Amore top per il Sagittario e una vera rinascita per l’Acquario

Oroscopo Paolo Fox: novità in amore e sul lavoro per il Sagittario, il Capricorno ha successo ma fa troppo

Sagittario, un periodo favorevole per l’amore, perché febbraio porterà il desiderio di circondarsi da amici e persone che si amaro. Chi ha due storie in ballo sarà un po’ preso in mezzo! C’è qualche preoccupazione in famiglia. Gli incontri sono molto belli e per il lavoro ci saranno belle novità, promette l’Oroscopo di Paolo Fox.

Capricorno, è sempre un periodo che funziona. Il Capricorno è perennemente insoddisfatto, perché ritiene che si possa sempre fare meglio, tuttavia non dovrebbero mancar le cose da fare. L’energia fisica è forse un po’ sottotono, forse proprio per i tanti impegni, e un po’ di recupero è auspicabile. Per coloro che hanno contatto con il pubblico il successo è garantito e semmai la lamentela può essere che ci sono troppe responsabilità. L’amore è oggetto di revisione e puoi dare il meglio di te, per l’Oroscopo di Paolo Fox.

Acquario, c’è un po’ di preoccupazione, ma fra pochi giorni ci saranno molti pianeti nel tuo segno, promette l’Oroscopo di Paolo Fox: torna la forza, la voglia di agire, di rinnovare il look, di fare un viaggio…Insomma, le nuove emozioni saranno a portata di mano! Tanti nativi del segno vogliono vivere l’amore in libertà.

Pesci, va meglio! Questo è un oroscopo importante e questa settimana ti vede vincente soprattutto nella risoluzione di un problema che riguarda un contratto. Allontana da te tutto quello che ti “ha rovinato la vita”. Cielo favorevole all’innamoramento! Lascia andare la fantasia, frequenta più persone e febbraio e marzo ti daranno molto di più. Finalmente le stelle girano a tuo favore, conclude l’Oroscopo di Paolo Fox.

