Oroscopo Paolo Fox di oggi 10 febbraio 2024/ Il Toro inizia a battagliare! I Gemelli sistemano l’amore

Oroscopo Paolo Fox: è in arrivo Venere per l’Ariete, il Toro sta per iniziare la battaglia

Ariete, il tuo cielo è decisamente, anche se lentamente, in ripresa. Una bella notizia, anche perché hai un grande desiderio di tornare in pista e di riprenderti, anche fisicamente. Ora l’Oroscopo di Paolo Fox descrive una situazione che ti permette di rimetterti in azione, anche nei sentimenti! La prossima settimana ci sarà il nuovo transito di Venere ad allietare la tua vita amorosa, dopo settimane in cui è stata un po’ arcigna con te. Chi vuole rompere con qualcuno vuoterà il sacco, ma speriamo che la maggior parte degli Ariete cerchino una rappacificazione.

Toro, c’è molta stanchezza perché ci sono tante responsabilità, ma sta per cominciare la seconda metà di febbraio, quella da dedicare alla lotta: tutti coloro che hanno cercato di schivare problemi e di confrontarsi, adesso dovranno difendersi, per cause di forza maggiore. È un cielo importante ma un po’ tormentato: chi c’è rimasto un po’ male per i comportamenti del partner oppure non sono sicuri di una relazione, qualche dubbio potrebbe emergere nei prossimi giorni, prevede l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox: i Gemelli siano sinceri in amore, il Cancro può recuperare un amore

Gemelli, se non sei più coinvolto da una relazione, parla sinceramente! Se hai aspettato troppo per chiarire alcuni questioni, ora senti impellente il bisogno di essere sincero. Gli incontri sono favoriti e chi sta vivendo un rapporto messo in discussione da una terza persona dovrà mettere le cose in chiaro. L’Oroscopo di Paolo Fox ritiene che la seconda metà di febbraio porterà una bella crescita dal punto di vista dell’amore e delle emozioni: una bella notizia!

Cancro, vorresti liberarti da tanti problemi e incontrare il vero amore: magari un rapporto fustigato, perso o allontanato da un inizio del mese un po’ difficile. L’Oroscopo di Paolo Fox ricorda che ci sono stati e ci sono ancora pianeti opposti, ma che lentamente se ne vanno e lasciano spazio ad astri più positivi. Se c’è stata una lunga storia tormentata, sarà possibile riflettere su ciò che ancora si può fare e recuperare così anche un po’ di serenità interiore.

