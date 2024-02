Oroscopo Paolo Fox di oggi 10 febbraio 2024/ Novità per i creativi Bilancia, lo Scorpione è supercritico

Oroscopo Paolo Fox: il Leone fa black list, successo per la Vergine

Leone, ti piace essere amato e ammirato ed è naturale per te essere un po’ egocentrico, tuttavia devi sapere che gli altri sono importanti, altrimenti si rischia di rimanere soli, mette in guardia l’Oroscopo di Paolo Fox. Queste settimane di febbraio, fino alla fine del mese, avrai voglia di vivere in coppia e di concederti. Il cielo è un po’ particolare, per cui se già tendi a dare poca corda e solo a persone fidate, è probabile che farai un’ulteriore scrematura per capire chi va bene e chi no. Anche nel lavoro!

Vergine, Marte e Giove sono i due pianeti più favorevoli, ma il cielo è tutto particolare, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox. Dal punto di vista del lavoro, la tua logica ti porta successo. L’amore recupera e quelli che possono essere un po’ sottotono sono quelli che sono eccessivamente chiusi.

Oroscopo Paolo Fox: i creativi della Bilancia primeggiano, lo Scorpione oggi è super critico

Bilancia, i cambiamenti veri arriveranno a giugno, prevede l’Oroscopo di Paolo Fox, e c’è addirittura chi cambierà vita! Questo lasso di tempo è quindi di riflessione. Per coloro che lavorano con la creatività e vogliono esporsi, c’è in arrivo un bel quadro astrale. La parte finale di febbraio è molto positiva per coloro che lavorano a contatto con il pubblico. Venere è ancora opposta purtroppo e in amore possono esserci state discussioni oppure lontananze fisiche dovute al lavoro o ad altri fattori.

Scorpione, giornata in cui la critica fa da padrona. In questo senso lo Scorpione non fa sconti a nessuno, nel senso che è molto severo anche con se stesso. Non essere eccessivamente duro però, avverte l’Oroscopo di Paolo Fox. Venere inizia un transito molto controverso, tra qualche giorno, e quindi sarà ancora più intransigente verso chi non è passionale al punto giusto nei suoi confronti. Per esempio ci sono relazioni in cui è stato deciso qualcosa e invece non è ancora andato in porto nulla.











