Oroscopo Paolo Fox di oggi 10 gennaio 2024/ Problemi legali per il Toro e sentimentali per i Gemelli

Oroscopo Paolo Fox: tanti buoni progetti per l’Ariete, il Toro affronta problemi finanziari

Ariete, chi sta preparando un ritorno in scena non sarà insoddisfatto, perché la carica c’è, la grinta pure e gennaio è un mese importante. Questo è anche un mese in cui si fanno buoni propositi per gli 11 mesi successivi e certamente l’Ariete non è tra gli ultimi a predisporre qualcosa di bello, anche un incremento della propria vita sentimentale. L’Oroscopo di Paolo Fox consiglia a tutti quelli che sono rimasti soli si guardassero attorno, spaziando lontano con la fantasia.

Toro, tagliare rami secchi? Sì, ma anche difendersi da eventuali problematiche di tipo legale e finanziario nate di recente, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox. Forse i nativi del segno, ogni tanto, peccano di eccessiva sicurezza oppure dovrebbero circondarsi di persone un po’ più affidabili. C’è una grande volontà di riscatto e di rinnovamento. Amore nella media.

Oroscopo Paolo Fox: momento duro per i sentimenti per i Gemelli, Luna opposta per il Cancro

Gemelli, dal punto di vista sentimentale l’Oroscopo di Paolo Fox non può dire che questo sia un periodo super, perché ci sono delle ambiguità: forse non le hai create tu, forse arrivano dal passato, però esistono. La realtà è che molti desiderano vivere delle emozioni nuove, come i cuori solitari che però non trovano pane per i loro denti. Nervosismo.

Cancro, vincere una sfida? Perché no, questo è un oroscopo che porta delle buone intuizioni. Tu sai che, quando hai in mente un progetto, prima o poi lo realizzi. È vero che, nella vita, hai dovuto superare molti ostacoli, perché quando avevi molte certezze, improvvisamente alcune di queste sicurezze sono crollate ed è capitato di recente. Oggi bisogna solo fare i conti con la Luna opposta che porta un umore ballerino, avverte l’Oroscopo di Paolo Fox.

