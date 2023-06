Oroscopo Paolo Fox di oggi 10 giugno 2023/ Venere dolce con i Gemelli, un po’ meno con il Toro

L’Oroscopo di Paolo Fox di oggi, sabato 10 giugno 2023, descrive il cielo del weekend, sempre da Radio LatteMiele. La settimana ha visto l’ingresso di Venere in Leone, ma non finisce qui: domani avremo il nuovo transito di Mercurio in Gemelli. Cosa accadrà per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro?

Oroscopo Paolo Fox: l’Ariete deve stare attento agli errori per eccessiva sicurezza, il Toro è un po’ fuori di testa

Ariete, l’unico errore potrebbe essere commesso per la troppa sicurezza in sé stessi, perché questo è un cielo che porta un clamore particolare, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox: molti si ritroveranno al centro della scena, ma l’importante è starci per i motivi giusti e per la positività che si può trovare. Per i cuori solitari, questo è un periodo importante e l’ottimo transito di Venere terminerà agli inizi di ottobre, per cui c’è tanto da fare in amore! Attenzione però se ci sono due storie: bisognerà fare una scelta.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 10 giugno 2023/ Vergine e Scorpione con nervi tesi: calma e sangue freddo

Toro, sempre protetti da Giove ma un po’ fuori di testa, impensieriti e forse innervositi dall’atteggiamento di una persona. Se, in amore, addirittura c’è qualcuno che rema contro o non capisce i tuoi sforzi per cercare di far andare avanti le cose, si rischia qualche problema. Marte dissonante annuncia momenti tesi, dice l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 10 giugno 2023/ Capricorno e Pesci dimentichino il passato

Oroscopo Paolo Fox: belle emozioni con Venere per i Gemelli, il Cancro recupera anche fisicamente

Gemelli, non è escluso che questo nuovo transito di Venere porti delle buone emozioni. Mercurio, nel tuo segno tra pochissime ore, potrebbe davvero dare uno slancio alle questioni personali e di lavoro, tuttavia un ritardo c’è: Saturno dissonante crea delle situazioni particolari. L’Oroscopo di Paolo Fox ti consiglia di evitare di dire troppo e di mettere in imbarazzo qualcuno: quando ci si sente molto forti, si rischia di fare degli errori.

Cancro, devi ricostruire quello che è stato messo in discussione nel passato: questo è un periodo di trasformazioni importanti. La seconda parte è migliore della prima e quindi rilanciamola anche in amore, suggerisce l’Oroscopo di Paolo Fox. Conferme per matrimoni e convivenze. Recupero dal punto di vista fisica.

Oroscopo Paolo Fox, 9 giugno 2023/ Classifica segni I Fatti Vostri: da Bilancia...

© RIPRODUZIONE RISERVATA