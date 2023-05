Oroscopo Paolo Fox di oggi 10 maggio 2023/ Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

L’Oroscopo di Paolo Fox, da Radio LatteMiele, ci rivela anche oggi, mercoledì 10 maggio 2023, le tendenze astrologiche per i segni zodiacali, alle prese con i cambiamenti di questo mese. Vediamo come se la cavano Ariete, Toro, Gemelli e Cancro.

Oroscopo Paolo Fox: pulizie di primavera per l’Ariete, il Toro può aver problemi con un ex

Ariete, resta ancora un po’ di tensione. Stai attraversando un periodo di piccoli conflitti, forse di cambiamenti che tu hai voluto e quando si inizia a fare piazza pulita di situazioni che non si amano, è inevitabile che resti un po’ di confusione. È come quando dobbiamo mettere a posto una stanza: buttiamo tutto all’aria, solleviamo un polverone e poi facciamo le pulizie. L’Ariete è ancora in questa fase che riguarda sia il lavoro sia l’amore, tuttavia non manca vitalità: quante volte l’Oroscopo di Paolo Fox vi ha detto che senza far nulla non riuscite a stare? Quindi non bisogna poi arrabbiarsi se si arriva alla sera esausti. Bisogna combattere con qualche piccolo fastidio.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 10 maggio 2023/ Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Toro, tu sei governato da Venere, quindi la bellezza e l’estetica sono un riferimento da sempre. Addirittura, a volte, i Toro quando stanno male cambiano look: vogliono vedersi diversi. Questo aiuta, può essere una bella idea per ritrovare sé stessi. Una sorta di grande forza arriva in questo momento e anche una bella visibilità, una possibilità in più di farcela. Chi ha vissuto una separazione, anche se ha subito trovato una nuova passione, deve mettere a posto alcuni contenziosi, avverte l’Oroscopo di Paolo Fox. Giove rappresenta la fertilità: sarà nel tuo segno dal 16.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 10 maggio 2023/ Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo Paolo Fox: i Gemelli devono stare attenti ai permalosi, il Cancro è primo nella classifica dei segni

Gemelli, tu sei forte, perché quando una cosa non ti va bene sorridi ugualmente. Il vero Gemelli è autoironico, si prende anche un po’ in giro e gli piace fare degli scherzetti agli altri. Attento se hai a che fare con delle persone un po’ permalose, avverte l’Oroscopo di Paolo Fox: con Sagittario e Capricorno spesso ci sono momenti di tensione. Sarebbe bene, già ora, iniziare a ritrovare un po’ di serenità proprio nei sentimenti, mentre per quanto riguarda il lavoro, alcuni accordi saranno necessari. Revisioni di contratti.

Oroscopo settimanale Paolo Fox, 9-14 maggio 2023/ Classifica segni, I Fatti Vostri

Cancro, siete saliti sul podio e ci siete quasi. L’Oroscopo di Paolo Fox vi ha già messo al primo posto, però è anche vero che altre situazioni importanti devono ancora arrivare. Vi sentite più forti: magari non è cambiato nulla di importante, però non c’è quello stato di stress e di cupezza che abbiamo vissuto agli inizi dell’anno e si spera che questa sensazione sia anche accompagnata da un grande amore, da una bella relazione, da un rapporto nuovo di lavoro o da una notizia imminente. Chi ha in ballo una questione legale potrebbe risolverla, dopo il 16, o arrivare a più miti consigli.

© RIPRODUZIONE RISERVATA