Oroscopo Paolo Fox di oggi 10 maggio 2023/ Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

L’Oroscopo di Paolo Fox, da Radio LatteMiele, ci rivela anche oggi, mercoledì 10 maggio 2023, le tendenze astrologiche per i segni zodiacali, alle prese con i cambiamenti di questo mese. Vediamo come se la cavano Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

Oroscopo Paolo Fox: relazioni e amore favoriti per il Leone, la Vergine potrebbe dire stop se esasperata

Leone, da qui a settembre/ottobre, l’aspetto più privilegiato è quello delle relazioni e dell’amore: chi ha un lavoro di contatto avrà successo, mentre le persone che hanno una passione in fase iniziale potranno svilupparla al meglio. Il lavoro chiede un po’ di tolleranza, in particolare se si sta aspettando una chiamata: è probabile che ci sia un po’ di fermento. L’Oroscopo di Paolo Fox si riferisce ai Leone ai quali è stato promesso qualcosa e che ancora non è arrivato: tempo al tempo! Certo è che di recente ti sei ritrovato nelle retrovie oppure tu hai avuto la sensazione di esserci.

Vergine, ecco una giornata produttiva con la Luna in trigono! I nativi del segno sono piuttosto tolleranti e soprattutto molto razionali: prima di buttare tutto all’aria ci pensano bene, ma Saturno opposto tende i nervi e chi non ce la fa più potrebbe dire stop. Questo è particolarmente vero nel lavoro, dove a fronte anche di buoni risultati e di una certa carica positiva dimostrata, se non ci sono dei compensi adeguati, si potrebbe dire basta. Potrai darti da fare in amore: le stelle sono migliori, perché Venere è già favorevole, rassicura l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox: la Bilancia in netto miglioramento, lo Scorpione dovrà affrontare cambiamenti con coraggio

Bilancia, l’aspetto sentimentale va curato un po’ di più. Non torneremo alle fasi più pesanti dell’inizio dell’anno: molti Bilancia sanno bene che ci sono state delle forti problematiche, anche dei momenti di attrito e, in casi eccezionali, delle separazioni. Per tutte le coppie che sono ancora in piedi ma non hanno ancora chiarito eventi poco felici è necessario un piccolo passo verso un nuovo equilibrio. Tempo di cambiamenti che riguardano anche il lavoro. Comunque, recupero e dalla prossima settimana ancora di più, promette l’Oroscopo di Paolo Fox! Persino a livello fisico, piano piano, starai meglio.

Scorpione, è tempo di affrontare un cambiamento: di sede, luogo o programma, perché Giove in opposizione dice questo. Dal 16, parla di eventi e cambiamenti che bisogna affrontare con grande coraggio oppure, se non sarà il destino a lavorare per te, sarai tu a lavorare per il destino: tutto ciò che è apparso come momentaneo o provvisorio dev’essere definito, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox. Venere aiuta l’amore! Sentirsi protetti e amati è molto importante adesso.











