Oroscopo Paolo Fox di oggi 10 maggio 2024/ Chi ha la Luna storta oggi? Qualcuno che ha comunque un bel cielo

È un momento che vede molti pianeti in Toro: Sole, Venere, Giove e Urano. Questo segno ha la possibilità di riscattarsi da un aprile molto duro. I più tesi sono Vergine e Scorpione, mentre nonostante il cielo complessivamente favorevole, è una giornata no anche per i Pesci.

Toro, non sempre le cose non piacevoli che ci accadono sono del tutto negative, perché se ti sei arrabbiato perché qualcuno non si è comportato come avresti voluto, oggi ti rendi conto che è meglio che sia lontano da te. In arrivo ci sono novità dal cielo: Mercurio dal 15 sarà nel tuo segno. Certamente è importante prendere atto di alcune sconfitte, tuttavia hai la possibilità di voltare pagina per il meglio, promette l’Oroscopo di Paolo Fox. La vita che conducevi prima non era soddisfacente, oppure le soddisfazioni erano futili: credevi di star bene e non era vero. In questi giorni stai cercando solidità.

Vergine, sei un po’ stanco e teso. Ci sono delle cose da risolvere che risalgono a qualche tempo fa. È evidente che ci sia del nervosismo, non nasconde l’Oroscopo di Paolo Fox, perché tu sei sempre attivo mentalmente, ti metti in gioco, ma così è troppo! Sono tante le responsabilità e devi ritrovare tranquillità in amore. Dall’inizio del 2024 ne hai viste probabilmente di tutti i colori! Ci saranno chiamate per qualcosa che ti interessa: non pensare che ciò che hai costruito finora non sia stato considerato, perché da giugno ci saranno belle novità.

Capricorno, ormai il grosso del lavoro è fatto: se stati preparando un progetto da organizzare per bene, ci sono solo più i dettagli. Visto che dal 15 avrai anche Mercurio a favore, non dovrai aver paura di sbagliare. Chi ha in atto una competizione vedrà una bella vittoria e un “nemico” potrà addirittura auto-sabotarsi, prevede l’Oroscopo di Paolo Fox.

Cancro, nel weekend avrai la Luna nel segno, l’astro che ti governa. Sarà quindi molto favorevole all’amore, soprattutto per gli incontri. Recupera speranza e controllo delle tue emozioni, incoraggia l’Oroscopo di Paolo Fox, perché è vero che aprile è stato un mese difficile, ma ora la mente è sgombra. Le persone che hai allontanato restino pure dove sono.

Scorpione, questo maggio è partito con troppi pianeti opposti e, in qualche modo, si deve cercare di evitare situazioni pesanti. Cos’è capitato tra lunedì e mercoledì, ti chiede l’Oroscopo di Paolo Fox? Perché è probabile che tu abbia avuto qualche problemino fisico oppure qualcosa non è andato per il verso giusto. Non complicarti la vita e togliti da situazioni gravose.

Pesci, giornata no con la Luna dissonante: c’è chi non si sente benissimo e chi evita di dire cose che potrebbero far scoppiare un putiferio. Tuttavia, l’insieme, con Venere, Marte, Venere e Sole positivi è ottimo! I nuovi progetti sono da considerare, in vista di una crescita che riguarderà anche il 2025, prevede l’Oroscopo di Paolo Fox.

