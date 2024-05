Oroscopo Paolo Fox di oggi 10 maggio 2024/ È sufficiente la Luna buona per il Leone? La Bilancia riparte

Oggi la Luna stimola la fantasia dei Gemelli e mitiga un po’ le preoccupazioni del Leone che però è molto preso da tante faccende. Rinasce la Bilancia e il Sagittario ha qualche ansia da prestazione.

Oroscopo Paolo Fox: un cielo in crescita per i Gemelli, la Bilancia rinasce

Gemelli, la Luna nel segno ti porta istintività e curiosità e tra poco Venere ti porterà delle belle emozioni, anticipa l’Oroscopo di Paolo Fox. I single si facciano notare! Giove sta per arrivare nel segno e favorirà accordi e relazioni importanti sotto tutti i punti di vista.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 9 maggio 2024/ 48 ore di fuoco per la Vergine e il Leone si riprende

Bilancia, le stelle sono sempre più frizzanti e puoi dimenticare un passato non proprio brillante. Le attività ripartiranno nella seconda metà del 2024 e questo mese può servire per creare nuove strategie e obiettivi oppure per pensare a come sia più giusto condurre una storia d’amore, in quanto l’Oroscopo di Paolo Fox ritiene che la maggior parte dei Bilancia, tra febbraio e aprile, abbiamo avuto delle problematiche piuttosto importanti. Il rinnovamento adesso è positivo!

Paolo Fox, Oroscopo domani 10 maggio 2024/ Rimonta per i Cancro, Capricorno tra i flop: la classifica!

L’Acquario trascura l’amore, l’Ariete sfrutti la Luna favorevole. Il punto dell’Oroscopo di Paolo Fox

Acquario, sei preoccupato per molte cose e i sentimenti sono messi a dura prova, com’è normale che sia, per cui anche se hai un partner molto caro al tuo fianco, le cose non vanno benissimo. Prima di prendere decisioni avventate però, aspetta! L’Oroscopo di Paolo Fox anticipa che Venere dal 23 sarà molto valida e Giove tra poco sarà favorevole: tutto può migliorare significativamente.

Ariete, la Luna è in buona posizione e, se devi risolvere delle questioni, non perdere tempo, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox, che anticipa anche un’estate molto importante soprattutto per i liberi professionisti, per coloro che vogliono crescere o fare una scelta per la famiglia. Le stelle sono favorevoli se ci sono persone che ti aiutano se vuoi liberarti di un peso.

Oroscopo Branko, oggi 9 maggio 2024/ Ariete carismatico, Cancro vuole staccare la spina e...

Oroscopo Paolo Fox: momento di fermo per il Leone, il Sagittario progetta vittorie future

Leone, Luna favorevole ma non basta: ci sono ancora delle criticità sentimentali o in famiglia. Questioni di suddivisioni di patrimoni per un’eredità, ma anche in società di lavoro sono da chiarire. Dato che questo non è un periodo dinamico e probabilmente, negli ultimi tre giorni, non sei stato nemmeno particolarmente in forma, cerca di rilassarti più che puoi. Sei vincente e avrai belle ricompense da giugno, per cui adesso, se sei stanco, cerca di riposare, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox.

Sagittario, la Luna è opposta, ma non è un grosso problema. Tuttavia sei teso perché vuoi fare cose importanti oppure hai avuto delle soddisfazioni e adesso non sai come restare sul podio: sei in competizione con te stesso e non sai ancora cosa fare dall’estate in poi per rimanere sulla cresta dell’onda. Il consiglio dell’Oroscopo di Paolo Fox è di rilassarti e distrarti trascorrendo una bella estate con persone positive: questo è già molto se vuoi vedere più chiaramente il tuo futuro.











© RIPRODUZIONE RISERVATA