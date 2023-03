Oroscopo Paolo Fox di oggi 10 marzo 2023/ Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Entrano nel vivo i nuovi transiti planetari, con influssi diversi, che vedremo segno per segno con l’Oroscopo di Paolo Fox per la giornata di oggi, venerdì 10 marzo 2023. L’appuntamento quotidiano con le stelle, dalle frequenze di Radio LatteMiele, ci rivela come questo cielo stia cambiando sempre di più. Vediamo cos’accadrà ad Ariete, Toro, Gemelli e Cancro.

Oroscopo Paolo Fox: cielo agguerrito per l’Ariete, il Toro ha grandi obiettivi che saranno presto realizzati

Ariete, questo cielo è vivace e forse anche un po’ agguerrito, ma questo fa parte della natura di un segno che, ricorda l’Oroscopo di Paolo Fox, è governato da Marte, pianeta che i astrologia rappresenta anche il conflitto. L’importante è vincerli questi conflitti! Tu sei abile nel cercare di risolvere i problemi e anche nel metterti nei guai, ma perché ti piace la sfida. In amore, potrebbe esserci già una ricompensa e le stelle aiutano i nuovi incontri.

Toro, indispensabile trovare le giuste complicità, perché l’Oroscopo di Paolo Fox ritiene che i progetti che hai in mente sono molto importanti. Giove nel segno da metà maggio e ognuno ha i propri obiettivi: le persone più grandi pensano alla casa o a mettere a posto un’unione, mentre i giovanissimi a un nuovo lavoro o a una maggiore autonomia. Questo è un anno che può davvero portare delle risorse in più! Dal 16 maggio avremo anche qualcosa di meglio per tutti. La seconda parte di marzo aiuterà l’amore.

Oroscopo Paolo Fox: i Gemelli possono divertirsi e rischiare, il consiglio per il Cancro è di essere sinceri e parlare

Gemelli, ridiscuti un contratto, proponi una revisione oppure inizia a far qualcosa di divertente, suggerisce l’Oroscopo di Paolo Fox, perché tu ti annoi a fare le solite cose! Anche se quello che stai per fare comporta un minimo rischio, senza esagerare, alla fine vai avanti, perché ti piacciono le sfide. A volte, torni a casa ala sera e dici “faccio troppo, devo riposare”, ma lo sai benissimo che questo riposo non arriverà mai, perché se poco poco la noia incombe, nel corso della giornata, tu immediatamente trovi il modo di superarla, impegnandoti veramente 24 ore su 24. Può capitare che i Gemelli neanche dormano, per pensare a quello che devono fare il giorno dopo! Un periodo propizio per i contatti.

Cancro, questo è un weekend che apre il cuore alle speranze. Queste speranze possono essere di diverso tipo: siamo tutti abituati a mascherarci di fronte agli altri e finiamo per mascherarci anche di fronte a noi stesso. Nel caso in cui tu, per il quieto vivere, per evitare un problema, per evitare anche questa tensione che Venere dissonante porta, abbia mascherato un tuo sentimento, un’emozione o un malessere, forse è il caso di parlare: a volte, quando si è sinceri, si ottiene di più, sostiene l’Oroscopo di Paolo Fox.











