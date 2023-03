Oroscopo Paolo Fox di oggi 10 marzo 2023/ Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Entrano nel vivo i nuovi transiti planetari, con influssi diversi, che vedremo segno per segno con l’Oroscopo di Paolo Fox per la giornata di oggi, venerdì 10 marzo 2023. L’appuntamento quotidiano con le stelle, dalle frequenze di Radio LatteMiele, ci rivela come questo cielo stia cambiando sempre di più. Vediamo cos’accadrà a Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

Oroscopo Paolo Fox: il Leone deve avere pazienza, la Vergine può avere conflitti con alcuni segni

Leone, una giornata che lascia un po’ a desiderare, anche perché vuoi ottenere subito dei grandi risultati. Giove è favorevole, quindi nessun dubbio! Non devi però preoccuparti di avere subito risposte, perché in questa stagione devi arricchire la tua conoscenza e accumulare più esperienza che puoi, soprattutto se sei giovane. Se si presentano situazioni che richiedono un immediato intervento, anche a livello amoroso, mettiti in azione, sprona l’Oroscopo di Paolo Fox!

Vergine, ti piace l’impegno e, un po’ come per altri segni zodiacali, come Gemelli e Capricorno, sei anche abbastanza ambizioso. Se ci sono tensioni in famiglia, potrebbero aumentare solo se hai a che fare con Bilancia, Ariete e Capricorno. Tu sei una persona piuttosto stabile e agisci nel rigore della logica, ma attorno a te potrebbero esserci delle persone che invece lavorano d’impulso e quindi ti spiazzano. Questo periodo richiede tutta la tua intelligenza e abilità nel riconoscere le varie occasioni, ma Saturno in opposizione invita a rivedere un accordo o a tagliare rami secchi, ricorda l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox: la Bilancia deve sempre stare attenta alle parole, lo Scorpione è al top

Bilancia, contare fino a dieci prima di dire cose sbagliate è importante! L’Oroscopo di Paolo Fox sa di essere un po’ ripetitivo, però vuole ricordare che queste opposizioni planetarie non sono nate oggi e mettere in guardia i Bilancia non dal non fare, ma semplicemente dall’agire con grande circospezione. Non è esclusa anche qualche bella novità! Da maggio, non ci sarà più Giove opposto e quindi, se c’è stato un conflitto, si può aprire un arcobaleno d’amore. Chi ha vissuto una separazione, ovviamente, ancora non ha trovato una certa stabilità, ma può arrivare nella seconda parte dell’anno.

Scorpione, fase di grande interesse e l’Oroscopo di Paolo Fox ti ha messo al primo posto in classifica questa settimana e non a caso, perché hai una bella capacità di azione. La lezione di questo Saturno, da poco in trigono, serve soprattutto per trovare l’equilibrio, la chiarezza, anche nei rapporti sentimentali. Se non l’hai ancora fatto e se ancora insisti a coltivare sogni impossibili, adesso avrai la possibilità di ritrovare te stesso.











