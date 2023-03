Oroscopo Paolo Fox di oggi 10 marzo 2023/ Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Entrano nel vivo i nuovi transiti planetari, con influssi diversi, che vedremo segno per segno con l’Oroscopo di Paolo Fox per la giornata di oggi, venerdì 10 marzo 2023. L’appuntamento quotidiano con le stelle, dalle frequenze di Radio LatteMiele, ci rivela come questo cielo stia cambiando sempre di più. Vediamo cos’accadrà a Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox: il Sagittario è nel turbine del destino, momento di verifica per il Capricorno

Sagittario, più volte l’Oroscopo di Paolo Fox ti ha annunciato la dissonanza di Saturno che per te non rappresenta un blocco, ma un cambio di scena che a volte non deciderai tu ma, in qualche modo, deciderà il destino per te. Se hai perso un riferimento, se ultimamente ci sono stati dei cambiamenti che non ti aspettavi, che non avresti voluto, la cosa bella è che riesci ad adattarti anche a queste situazioni. Forse è proprio questa la forza e anche la fortuna del Sagittario: sapersi adeguare alle circostanze anche quando queste non sembrano così ideali. Un piccolo terremoto emotivo può capitare in amore.

Capricorno, è un momento di verifica, più che di azione? Una ricerca di nuovi contatti? Forse è anche a livello sentimentale che tanto si sente la pressione che arriva dall’esterno. Se stai con una persona da tempo, il rapporto andrebbe un po’ risvegliato, suggerisce l’Oroscopo di Paolo Fox. Chi vuole unirsi definitivamente ufficializzando una storia, già dalla seconda parte di marzo avrà moltissimo, ma ancora di più dalla seconda metà di maggio. In questa fase è molto importante verificare i rapporti più stabili.

Oroscopo Paolo Fox: l’Acquario non deve arrabbiarsi troppo, i Pesci iniziano questo lungo percorso di rinnovamento

Acquario, bene non arrabbiarsi, suggerisce l’Oroscopo di Paolo Fox, anche se tu a volte crei delle questioni di principio sacrosante, ma che ai tempi d’oggi non hanno quasi più ragione di esistere. Il tempo della galanteria, dell’onestà intellettuale, non sono finiti, ma è molto difficile trovare delle persone corrette, delle persone che siano davvero stabili e soprattutto eque. Se tu, che sei uno spirito libero e anche un grande idealista, avrai modo di entrare in contatto, per varie ragioni, con persone non giuste per te, forse è il caso di cambiare rotta. Nonostante oggi ci sia un po’ di stanchezza, tra sabato e domenica si recupera.

Pesci, arriva una sensazione positiva e l’Oroscopo di Paolo Fox sostiene che tante persone che prima non dicevano no solo per convenienza o per paura di mettersi nei guai, ritroveranno un buon equilibro. Capacità di prevedere in anticipo ogni piccola tempesta: sei una persona intuitiva e questo nuovo transito di Saturno nel segno porterà gradualmente, perché molto lungo, una grande e importante innovazione nella tua vita. Le persone che lavorano grazie alla fantasia e alla creatività avranno di più e l’amore, via via che ci avviciniamo alla fine di marzo, sarà sempre più protetto.

