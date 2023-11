Oroscopo Paolo Fox di oggi 10 novembre 2023/ Benvenuto Mercurio in Sagittario! I Pesci non rimandino nulla

Oroscopo Paolo Fox: Mercurio favorisce il lavoro del Sagittario, il Capricorno ha un weekend un po’ nervoso

Sagittario, la bella novità è che Mercurio oggi entra nel segno ed è probabile che le persona creative o quelle che lavorano in proprio abbiano lanciato, proprio in questi giorni, un progetto, come gli scrittori, gli artisti, ma anche semplicemente quelli che vogliono portare avanti un’idea innovativa, nell’ambito del lavoro. Se cercate una nuova attività, questo Mercurio aiuta, promette l’Oroscopo di Paolo Fox. Le coppie in crisi devono parlare subito, se qualcosa non va, perché le stelle sono migliori.

Capricorno, sei un po’ arrabbiato e, oggi e domani, l’Oroscopo di Paolo Fox ti trova un po’ agitato per la solita storia: sembra che tu debba portare avanti tutto da solo, poi quando chiedi un aiuto, anziché sentirti sollevato, devi correre a mettere delle toppe: evidentemente c’è chi non fa le cose come le fai tu. Bisogna evitare la pesantezza in amore: tornare a casa stanchi, nervosi e agitati potrebbe procurare, tra oggi e domani, qualche malinteso: state attenti!

Acquario, Venere è favorevole! Per quanto riguarda le relazioni, gli incontri e le amicizie, questo è un cielo importante. Tuttavia c’è qualche nuvoletta, passeggera, nell’ambito del lavoro: forse stai fermo un giro e ci sono degli stop da superare. Le idee sono rafforzate da Mercurio, ma i transiti del Sole e di Marte in aspetto critico, suggeriscono all’Oroscopo di Paolo Fox che si sono dei ritardi: per esempio, un progetto che doveva partire agli inizi di novembre, partirà alla fine del mese. Gli esami sono temibili, anche per i meglio preparati, perché bisogna essere sempre pronti all’azione. Forse in questi giorni hai paura di una prova oppure se inizi un nuova nuova attività non sei del tutto certo dei risultati.

Pesci, giochiamo bene la prima parte del mese di novembre, perché può portare novità e buone disponibilità e non rimandare decisioni. Chi è rimasto fermo sul lavoro riparte e forse riprende un progetto, se già non l’aveva fatto a settembre, che aveva bloccato qualche mese o addirittura un anno fa. Lavora sul sicuro chi non fa sperimentazioni: sono favoriti i nativi del segno che non cambiano strada e che portano avanti progetti più collaudati, mentre per le cose inedite bisogna stare attenti. Cercate di liberarvi dai pregiudizi e dalle ombre del passato, in amore, così vivrete meglio sia novembre sia dicembre, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox.











