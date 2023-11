Oroscopo Paolo Fox di oggi 10 novembre 2023/ Il Leone ruggisce per farsi valere, consensi per lo Scorpione

Oroscopo Paolo Fox: inizia la strada per il successo per il Leone, la Vergine va verso un bel weekend per i rapporti

Leone, sei dissacrante perché quando vuoi prevalere o far notare che sei forte, un po’ le persone le metti alla prova. Mercurio da oggi inizia un transito molto utile: chi sta affrontando un esame o una gara, entro fine mese vincerà e avrà soddisfazioni. La marcia verso il successo è iniziata, anche se sono cambiati i presupporti, le amicizie e forse anche i colleghi: tra febbraio e maggio molte cose sono cambiate. Non bisogna abbandonare le proprie vere aspirazioni, conclude l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 10 novembre 2023/ Il Toro è ancora teso e il Cancro sia leale in amore

Vergine, andiamo incontro a un weekend importante, in particolare la giornata di domenica, anticipa l’Oroscopo di Paolo Fox. Quel Saturno contro vi trova ogni tanto alle prese con esaltanti ma anche stancanti responsabilità: bisogna portare avanti solo ciò in cui si crede. La cosa particolare che potrebbe accadere a molti Vergine in questo periodo è di dire di no a un’attività e poi vivere l’esatto contrario: perché non si può lasciare tutto o perché arriva un altro incarico che comunque comporta ancora più stress. La situazione astrale favorisce in particolare chi esercita un’attività in proprio. Non ci dimentichiamo però che l’amore è importante: che si tratti di avventure o di cose più serie, i legami che nascono adesso sono utili.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 9 novembre 2023/ Nuovi contatti per il Sagittario, ostacoli per il Capricorno

Oroscopo Paolo Fox: full di pianeti per la Bilancia, lo Scorpione sfrutti le gionate di oggi e domani

Bilancia, con la Luna e Venere nel segno, la tua sensibilità è alle stelle! Devi dedicarti alle questioni pratiche? D’accordo, ma lascia spazio alla vita sociale e alle nuove amicizie che possono darti tantissimo anche dal punto di vista imano, oltre che materiale. Ottime novità per le coppie in attesa di sistemazione. Chi si è separato non deve essere sfiduciato, esorta l’Oroscopo di Paolo Fox.

Scorpione, venerdì e sabato sono giornate importanti, mentre domenica si registra un piccolo calo. Tuttavia questo cielo è decisamente più interessante e dà qualche certezza in più: chi ha iniziato un progetto, tra settembre e ottobre, in maniera disagiata, ora sa che le cose vanno un po’ meglio. I dubbi e le perplessità in amore vanno chiariti con la giusta dose di affetto e disponibilità. Gratifiche in arrivo, tra oggi e domani, mentre l’Oroscopo di Paolo Fox ribadisce che domenica sarà meglio evitare delle situazioni stancanti.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 9 novembre 2023/ Venere promette bene per la Vergine e consola già la Bilancia

© RIPRODUZIONE RISERVATA