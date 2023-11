Oroscopo Paolo Fox di oggi 10 novembre 2023/ Il Toro è ancora teso e il Cancro sia leale in amore

Oroscopo Paolo Fox: weekend in salita per l’Ariete, il Toro è ancora un po’ scosso dai recenti eventi

Ariete, questo fine settimana parte a rallentatore, soprattutto oggi e domani. Se ci sono dispute bisogna cercare di evitarle: è il momento di tagliare via le situazioni ambigue e rinnovare. C’è sempre poi questo aspetto della “stanchezza” nella prima parte del mese, perché verso la fine di novembre le cose cambiano e saranno all’insegna di una grande mobilità, di una grande forza legata all’inventiva e la situazione astrale tra il 22 e il 30 favorisce in particolare chi ha un’attività indipendente. Per ora il suggerimento dell’Oroscopo di Paolo Fox è di controllare lo stress.

Toro, non siamo più in quella fase cupa della seconda metà di ottobre. Cominciamo a voltare pagina, tuttavia l’Oroscopo di Paolo Fox non ti vede proprio sereno: sarà che le ripercussioni di quello che è capitato, forse anche le delusioni che ti hanno colpito, ancora non sono state superate. Nel lavoro però va meglio! I Toro sono persone anche molto ironiche e quindi chi lavora grazie alla creatività e alla fantasia avrà successo. Il cielo impegna a portare dei cambiamenti in amore e forse anche a riavvicinarsi a una persona, se ci sono stati problemi.

Gemelli, è molto interessante questo nuovo transito di Venere che suggerisce un assestamento dei legami che non sono ancora ufficializzati. Forse siete all’inizio di una nuova fase della vostra vita e questo dovreste volerlo anche: una fase che coinvolge i sentimenti più intimi e la vita di coppia. Non chiudetevi nei vostri pensieri, raccomanda l’Oroscopo di Paolo Fox: cercate di parlare, perché ricordate che siete governati da Mercurio, pianeta che rappresenta la necessità di confrontarsi con gli altri.

Cancro, questa Luna assieme a Venere un po’ grigia, rappresenta una perplessità. È probabile che il dubbio ricada in amore, se ci sono problemi o un momento di disagio oppure se qualche coppia è vittima della gelosia. Bisogna essere leali con l’altra persona e giocare a carte scoperte, ammonisce l’Oroscopo di Paolo Fox. La tentazione di portare avanti anche un’altra emozione, per chi è insoddisfatto, può procurare scenate di gelosia e tensioni. In questo momento bisogna ritrovare allegria e buon umore. Serata un po’ sottotono.











