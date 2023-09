Oroscopo Paolo Fox di oggi 10 settembre 2023/ Qualche ritardo per i Gemelli e il Cancro ha bisogno d’affetto

Oroscopo Paolo Fox: più forza dal pomeriggio per l’Ariete, il Toro ha un cielo eccellente

Ariete, limitare le preoccupazioni di lavoro, aumentare le presenze in famiglia e aumentare il tasso d’amore nella propria vita. Questo è importante con Venere ancora attiva e l’Oroscopo di Paolo Fox ricorda che lo sarà fino ai primi giorni di ottobre. Questo Marte in opposizione chiede di stare un po’ attenti, perché ci sono disaccordi e forse anche un po’ di rabbia, perché avresti voluto che alcune situazioni fossero andate avanti in maniera più fluida, invece per motivi personali, fisici o per altre ragioni, alcune competizioni si sono bloccate. Si riparte però! Già dal pomeriggio noterai una maggiore forza.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 10 settembre 2023/ Bella Luna per il Sagittario e work in progress per l'Acquario

Toro, questo è un segno zodiacale che porta avanti il più a lungo possibile le situazioni che vive: se parlate con una persona del Toro, vi racconterà di rapporti sentimentali che sono durati anni, anche nell’ambito del lavoro vorrà sempre giocare sul sicuro e, se affronta un’iniziativa, preferisce avere le spalle coperte. Tuttavia, a un certo punto i nodi arrivano al pettine e tutti quelli che hanno tirato troppo la corda, da giugno hanno vissuto la necessità di cambiare, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox. Poi ci sono stati anche problemi familiari e personali. Ora si arriva a un punto di grande forza e questo è un cielo eccellente, soprattutto per chi ha fatto dei cambiamenti epocali, ma anche per chi stava aspettando una risposta.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 10 settembre 2023/ La Luna addolcisce il Leone e lo Scorpione recupera in amore

Oroscopo Paolo Fox: molta voglia d’amare e poca di lavorare per i Gemelli, il Cancro può trovare conforto con alcuni suoi simili

Gemelli, è una domenica vivace e trovare la voglia di amare è semplice! Trovare la voglia di lavorare un po’ meno, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox, nel senso che soprattutto se stai facendo sempre le solite cose, ti stai arrabbiando. Inoltre, questo Saturno dissonante porta qualche piccolo fastidio e ritardo. Ti poni degli interrogativi e probabilmente anche i sentimenti avranno bisogno di risposte.

Cancro, qualche ora di relax è necessaria. L’Oroscopo di Paolo Fox ritiene che da Ferragosto, in alcune relazioni, sia nato un problema e, nelle situazioni più gravi, addirittura un distacco. Ora bisogna ritrovare un po’ di tranquillità: cerca di dare spazio ai sentimenti, perché sono questi che ti ricaricano. Il lavoro conta, ma fino a un certo punto: il Cancro, la Bilancia e i Pesci sono segni zodiacali che hanno bisogno di condividere le emozioni. Tra l’altro, proprio con questi segni potresti avere un buon accordo.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 9 settembre 2023/ L'Ariete è insidiato solo da Marte, il Toro riprende quota

© RIPRODUZIONE RISERVATA