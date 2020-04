Oroscopo Paolo Fox di oggi 11 aprile 2020/ Leone e Scorpione al top, Ariete amore e lavoro…

L’oroscopo di Paolo Fox torna anche oggi, 11 aprile 2020, alla vigilia della Santa Pasqua. Ecco i segni al top. Per l’Ariete questa è una giornata molto interessante che vede l’ingresso di Mercurio e anche una Luna decisamente favorevole. Saturno attivo sta permettendo al segno stesso un cambiamento. Il Leone si trova di fronte a un Mercurio favorevole che può rappresentare un aiuto interessante rispetto a un cielo che nell’ultimo periodo non si può dire sia proprio positivo. Saturno opposto crea problemi, ma ora si trova la forza per reagire e per questo si finisce tra i segni al top. Lo Scorpione può guardare al futuro con ottimismo. Tutti siamo bloccati dentro casa da questa situazione particolare, ma chi si ferma a riflettere e prende spunti per il futuro potrà molto presto trovarsi a vivere una crescita non di poco conto sotto diversi punti di vista.

AMORE – Come sempre ecco anche il capitolo amore dall’oroscopo di Paolo Fox. Per l’Ariete l’amore può tornare protagonista. Un sentimento potrebbe dunque permettere una crescita non di poco conto e anche sorrisi importanti. Per il Toro i sentimenti non devono aspettare, c’è sicuramente la forza per reagire e trovare la voglia di conoscere nuove persone anche se al momento solo tramite i social network vista la situazione. Certo è che non ci si deve assolutamente illudere di fronte a quello che capita, ma si deve essere realisti e con i piedi per terra ma anche con ottimismo e voglia di fare. I Gemelli non devono rimanere ancorati ai ricordi, perché rischiano di essere vittima di una Pasqua malinconica. Si deve guardare al presente e al futuro anche se si è soli in questo momento, ma si deve evitare di farsi prendere dalla nostalgia di cose che non ci sono più.

LAVORO – Riflessioni sul lavoro? Ecco cosa ci dice l’oroscopo di Paolo Fox. L’Ariete si trova in questo momento a vivere dei progetti verso il futuro. Saturno attivo potrebbe cambiare le carte in tavola, ma non c’è motivo di vivere momenti di preoccupazione. I Gemelli hanno vissuto un momento difficile lo scorso anno per l’opposizione di Giove, ora però devono definitivamente voltare pagina per evitare il rischio di ritrovarsi a dover pensare con troppa nostalgia al passato. Il Cancro vive dei problemi pratici nonostante Saturno non sia più opposto, attenzione dunque a non trovarsi di fronte a situazioni che possono creare pressione. Dopo che i Pesci hanno vissuto un problema dal punto di vista tecnico e possono essere protagonisti ora di una bella ripresa verso un futuro con più positività.



