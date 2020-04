Oroscopo Paolo Fox di oggi 11 aprile 2020/ Leone, Pesci, Vergine e Capricorno

Previsioni oroscopo Paolo Fox oggi 11 aprile per Leone e Pesci

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta ad analizzare i segni di Leone e Pesci. Il Leone ha un Mercurio favorevole che è un piccolo aiuto rispetto a un cielo un pochino ostile. Non ci sta il segno perché ha un Saturno opposto e tensioni arrivano dall’esterno, però prima di dare i saluti definitivi a un progetto conviene aspettare. Oroscopo importante per chi vuole recuperare l’amore e sistemarsi. Negli ultimi mesi e settimane c’è stato grande desiderio di amore. Nei momenti difficili è il sentimento che salva. I Pesci in queste 48 ore, però potrebbero vivere una Pasqua irruente e nervosa specie se una persona è lontana. Problemi a chi non può frequentare. Chi è in coppia deve evitare momenti di malinconia. Dal punto di vista tecnico dopo un fermo ci sarà un’ottima ripresa.

Analisi oroscopo Paolo Fox per Vergine e Capricorno

Ecco quanto detto per Vergine e Capricorno nell’oroscopo di Paolo Fox. La Vergine ha una Pasqua di riflessione, si è attivi e dinamici di solito e non si amano per niente le feste comandate. Ci sono persone che detestano le feste perchè sono amanti del lavoro. Chi lo fa per passione e ha la fortuna di fare delle cose che si ama non vuole bloccarsi a livello professionale. Si devono dare delle risposte in amore che per vari motivi non si vorrebbero dare. In amore attenzione. Il Capricorno per questo mese sarà ancora riflessivo ma maggio è un mese con grande interesse e giugno dà risultati. Piccole note e combinazioni a margine. In particolare la vittoria del Grande Fratello VIP da parte di un Capricorno. Questo è un anno molto forte per i segni di terra, si parla di cose futili rispetto a quello che si sta vivendo ma dobbiamo anche sorridere. L’energia è dentro e si manifesta in modo concreto.



