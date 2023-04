Oroscopo Paolo Fox di oggi 11 aprile 2023/ Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Dalle frequenze di Radio LatteMiele, l’Oroscopo di Paolo Fox di oggi, martedì 11 aprile 2023, si apre con l’osservazione del cielo: la Luna è in Sagittario, il Sole è in Ariete, ma la novità del giorno e della settimana è indubbiamente l’ingresso di Venere in Gemelli. Sappiamo quanto questi movimenti planetari influiscano in modo diverso sui segni zodiacali e, in questo caso particolare, si parla d’amore! Vediamo come reagiscono Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox: il Sagittario ha sfide importanti sul lavoro, il Capricorno ha prospettive radiose davanti a sé

Sagittario, questa Luna al mattino è nel tuo spazio zodiacale. L’Oroscopo di Paolo Fox auspica che tu abbia recuperato un po’ di forza, visto che gli ultimi tre giorni sono stati di festa e probabilmente li avrai trascorsi in maniera piacevole. Ricorda che questo è un momento molto impegnativo, per il lavoro: dopo un periodo in cui avevi pensato di chiudere alcune situazioni e concentrarti solo su quello che ti interessava di più, ora hai capito che non si può fare e che devi andare avanti. In amore, attenzione a chi chiede un po’ troppo: da oggi, inizia una fase di revisione, per i sentimenti.

Capricorno, con la Luna che, da questa notte, entra nel tuo segno zodiacale, si aprono nuove speranze. L’Oroscopo di Paolo Fox ha detto già all’inizio dell’anno che sei tra i segni top, anche per quanto riguarda maggio: se hai un progetto, si definirà o magari hai già ricevuto un incarico o una conferma. Persino i Capricorno che per un po’ di tempo sono stati un po’ “sbandati” potranno fare molto, anche se è strano essere disorientati, per un segno solitamente ben piantato e fermo sulle proprie posizioni. Ora c’è un orizzonte sereno ed è anche molto colorato! Giornate interessanti quelle di metà settimana.

Oroscopo Paolo Fox: l’Acquario ha un bel recupero con Venere positiva, attenzione alle provocazioni per i Pesci

Acquario, dopo un momento di stop, vissuto da venerdì a domenica, con la Luna storta, Mercurio dissonante e Venere contraria che potrebbero aver portato qualcosa di strano e probabilmente un calo fisico, adesso c’è un bel recupero: da questo martedì possiamo parlare di una situazione intensa. Anche l’amore potrà essere più piacevole! Quando Venere torna attiva, e da oggi è diventata favorevole, non solo noi abbiamo modo di perfezionare un rapporto o siamo più positivi nei sentimenti, ma ci accorgiamo che gli altri ci vogliono più bene, dice l’Oroscopo di Paolo Fox: chi è stato male o ha avuto dei problemi, per esempio, è stato coccolato e consolato, ha avuto attorno delle persone carine e si è sentito più amato.

Pesci, non è questa la giornata giusta per chiarire quello che non va. Sai che tu sei particolarmente vulnerabile, perché se una frase non è detta bene, se pensi che una persona non sia leale con te o magari ti ha offeso, non ci passi sopra. Quindi oggi attenzione alle piccole provocazioni che potrebbero arrivare per colpa di un cielo birichino. L’amore avrà bisogno di molta attenzione e dovrà essere cauto: le storie nate da poco, soprattutto con Scorpione, Cancro e Sagittario, dovranno essere riviste. Forse ti sei illuso? Non è così, a volte in amore bisogna semplicemente spiegarsi e capire cos’è accaduto. L’Oroscopo di Paolo Fox spera che tu possa trovare una soluzione e anticipa che una giornata buona sarà quella di domenica 16.











