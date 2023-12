Oroscopo Paolo Fox di oggi 11 dicembre 2023/ Amore in stand by per il Leone, la Vergine sia meno puntigliosa

Oroscopo Paolo Fox: in amore, meglio alla fine del mese per il Leone, giornata di stress per la Vergine

Leone, gli incontri che avvengono in questo periodo non sono del tutto soddisfacenti. L’Oroscopo di Paolo Fox ritiene infatti che chi è solo o in crisi non veda, in questo periodo, delle buone soluzioni: troverà qualche spunto in più dalla fine del mese. Nascono (o ci sono già state, quest’estate) preoccupazioni per una persona che non è stata bene. L’arma segreta, nella professione, è l’improvvisa e imprevedibile concretezza che i Leone sanno mostrare proprio quando gli altri meno se l’aspettano: vi aspetta una fine del mese importante!

Vergine, un po’ stancante questo cielo: la Luna è intrigante al mattino, ma nel pomeriggio potrebbe nascere qualche piccola insoddisfazione. Bisogna dare priorità alle esigenze più importanti e non cercare di definire anche i particolari nelle situazioni che si vivono giornalmente, altrimenti si rischia di perdere tanto tempo e di aumentare lo stress, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox.

Bilancia, avete di fronte a voi un periodo importante, nel quale sarà più facile ritrovare le energie giuste anche per completare un progetto. L’Oroscopo di Paolo Fox parla di energie non a caso, perché la maggioranza dei Bilancia, da qualche mese, non è stata tanto bene o comunque ha dovuto superare momenti di forte nervosismo, il quale poi provoca inconvenienti tipici di certe situazioni: distrazioni, piccoli incidenti ed errori di valutazione. Calma e sangue freddo! Lasciate andare lo spirito polemico e non date ascolto a voglie di vendetta. L’amore va vissuto in maniera tranquilla.

Scorpione, questa Venere aumenta il desiderio e chi è solo potrebbe guardarsi attorno. Non bisogna essere disfattisti, si raccomanda l’Oroscopo di Paolo Fox, perché non esiste un’età più bella per l’amore: ci sono persone che hanno trovato il grande amore a vent’anni, ma anche altri che scoprono una grande passione a settanta! Prima di tutto, bisogna dedicare questo periodo a scartare dalla vita tutto ciò che non vale, dando spazio a nuovi progetti che riguardino anche le relazioni.











