Oroscopo Paolo Fox di oggi 11 dicembre 2023/ Il Toro ha Venere opposta e i Gemelli Marte, a creare baruffe

Oroscopo Paolo Fox: l’Ariete deve ripensare qualcosa, Venere opposta infastidisce il Toro

Ariete, il fatto di ricevere questa spinta dai segni di fuoco aumenta una buona capacità d’azione, un impeto che è anche difficile da controllare, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox. Forse alcune cose andranno riviste nella logica di un interesse che dev’essere, in qualche modo, equilibrato. In altre parole: se c’è qualcosa che non ti conviene fare, fermala. L’amore va in secondo piano, perché tutto il resto conta di più.

Toro, Venere è opposta: qualche contrarietà, qualche ritardo o qualche commento ostile che attiva e infastidisce? L’antidoto a tutto questo sta nella capacità di unire l’istinto all’esperienza del passato, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox, specialmente nei rapporti d’amore. Voi che amate le stabilità, in questo periodo dovete farvi ispirare da persone equilibrate, altrimenti, se si cerca l’amore in situazioni perigliose o poco stabili, inevitabilmente si finisce per stare male.

Oroscopo Paolo Fox: tutto passa per i Gemelli, il Cancro ha un bellissimo cielo

Gemelli, con questo Marte in opposizione qualcuno deve davvero avervi fatto arrabbiare! Tuttavia non c’è grande preoccupazione per il futuro: anche le disfatte apparenti e le problematiche che sono nate negli ultimi giorni saranno dimenticate, assicura l’Oroscopo di Paolo Fox. Chi sostiene prove ed esami sarà un po’ più preoccupato, però nuove soluzioni arrivano. Amore nella norma: non ci sono grandi spinte, forse perché bisogna ritrovare, in certi legami, la complicità e il desiderio di fare nuovi progetti.

Cancro, puoi affidarti a questo cielo! Già ieri abbiamo avuto Luna e Venere in ottimo aspetto e questo lunedì regala qualcosa di più. Consultate un esperto, prima di intraprendere iniziative legali. Per quanto riguarda gli incontri, questi sono molto favoriti e, tra l’altro, in questo momento, anche le relazioni d’amore possono riprendere quota. C’è una forte emotività. Progetti di vita a due, per gli innamorati di fresca data, sono da rinviare al 2024, anticipa l’Oroscopo di Paolo Fox.











