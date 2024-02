Oroscopo Paolo Fox di oggi 11 febbraio 2024/ Domenica d’amore per il Capricorno, i Pesci concludano accordi

Oroscopo Paolo Fox: voglia di libertà per il Sagittario, il Capricorno dedichi la domenica all’amore

Sagittario, dal 16 in poi ci sarà un ritorno del desiderio d’amare e di essere liberi. Anche il rischio sarà alla tua portata: il tuo è il segno degli avventurieri e dei pionieri. Ecco perché chi ha una vita troppo chiusa non è molto soddisfatto. Ci saranno le soluzioni giuste per il tuo lavoro, entro la fine di maggio, promette l’Oroscopo di Paolo Fox.

Capricorno, la Luna è interessante. È una giornata da dedicare agli affetti e all’amore: Venere e Marte sono ancora molto favorevoli. Potresti fare un piano d’azione per la prossima settimana, ricordandoti che il 14 febbraio è San Valentino! Programma qualcosa di piacevole già oggi, suggerisce l’Oroscopo di Paolo Fox.

Acquario, Venere tra poco sarà nel tuo segno: questo è un momento in cui potresti sentirti innamorato. I sentimenti sono concreti, ci possono essere ritorni di fiamma, nuove conoscenze, trasgressioni. È anche un periodo migliore per il lavoro: tutte le sperimentazioni nate dalla fine di novembre non andranno perse e, anzi, vedranno dei miglioramenti in vista di giugno. Tutta la tua esperienza maturata fin qui sarà un bel bagaglio per il tuo futuro, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.

Pesci, attento a non rivangare il passato, specialmente in coppia, e stai attento alla gelosia. Le trattative di lavoro e personali andranno bene! Da qui a maggio è importante concludere accordi e contratti: tutto ciò che è rilevante andrà concluso entro questa data, avverte l’Oroscopo di Paolo Fox.

